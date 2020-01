No cubrirá Morena actos de corrupción: José María Méndez

El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, José María Méndez Salgado, sostuvo que no solaparán actos de corrupción, esto después de los señalamientos realizados por los alcaldes Olaf Jonathan Vázquez Morales y Eugenio Sánchez Amador, de San Lucas Tecopilco y Xaltocan, respectivamente, en contra de la diputada del Distrito V, Mayra Vázquez Velázquez, en el sentido de que presuntamente pidió “moches” a cambio de obras.

Recientemente, los munícipes acusaron que la congresista intentó alterar facturas y obtener beneficios económicos para ejecutar acciones de obra y a favor del campo, esto como parte de los fondos que aprobó el Congreso local en 2019, de ahí que Méndez Salgado pidió que se comprueben estos dichos.

En entrevista, el diputado refirió que como bancada brindarán el respaldo a Mayra Vázquez Velázquez, pero aclaró que “los dichos tendrán que demostrarlos los alcaldes con pruebas, no solo a través del señalamiento mediático, tienen que comprobar sus declaraciones para que podamos actuar, porque en Morena no toleraremos actos de corrupción”.

El diputado resaltó que la Cuarta Transformación no será empañada por los actos negativos de cualquier servidor público que haya llegado al cargo gracias al efecto que causó Andrés Manuel López Obrador, y tendrán que acatar los principios de “no robar, no mentir y no traicionar”.

ACUSACIÓN

Los munícipes de Tecopilco y Xaltocan acusaron a la diputada de Morena de ejercer actos de presión para desviar recursos de los fondos para el campo y obra que aprobó el Congreso local.

