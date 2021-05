No declinaré ni traicionaré a Tlaxcala, dice Viviana Barbosa

Con la convicción de que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, la candidata del Partido Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, al gobierno estatal, aseguró que no declinará a favor de alguien, “lo digo fuerte y claro yo no soy una traidora y yo voy a trabajar por el proyecto más sincero que se llama Tlaxcala”.

Local Compromete Rocío Meléndez una cancha

Acompañada del dirigente nacional, Gerardo Islas Maldonado, y del senador de la República, Pedro Haces, Barbosa Bonola pidió el voto en línea para todos los abanderados del partido al que representa.

Con la presencia de militantes del militantes y simpatizantes del partido político de reciente creación, la candidata manifestó su hartazgo con la pobreza, la traición y la simulación, por lo que dijo que se une a la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que quien no le guste el proyecto que representan se vaya, “aquí las puertas están muy grandes”.

Reciben los tres Consejos Distritales la documentación electoral | El @INE_Tlaxcala , en #Tlaxcala, se declara listo para la jornada del próximo seis de junio...https://t.co/JxDzsQOLlw#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

En su oportunidad, el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, refrendó su apoyo a la abanderada a la gubernatura aseguró que no serán un partido satélite de Movimiento Regeneración Nacional, no obstante, de manifestar abiertamente su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que el instituto que encabeza no vende los votos por lentejas y que no son un partido de alianzas con otros partidos, solo con la ciudadanía y aseguró que no permitirán las traiciones, por lo que, enfatizó que quien no quiera estar en el partido puede dejar el proyecto.

Darán 5 boletas para emitir voto | Para definir los cargos de gubernatura, diputaciones federales y locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad...https://t.co/Y7L7o2gZe4#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

No dejes de leer:

Local ‘Jose’ Rodríguez plantean una reconstrucción en el Congreso

Municipios Propone Rocío Meléndez construir mercado en Tlaltelulco