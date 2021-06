No entré a la contienda para ver qué pasaba, vine a ganar: Delfino Suárez Piedras

A unas horas de culminar el plazo legal para hacer campaña, el candidato independiente a la diputación federal por el Distrito Electoral 01, Delfino Suárez Piedras, expresó que su triunfo será histórico el próximo domingo 6 de junio, pese a la “guerra sucia” de la que ha sido objeto en las últimas semanas.

“Yo no entré a la contienda para ver qué pasaba, yo vine a ganar y el triunfo no será mío, quien hablará en las urnas será el pueblo que está cansado de la partidocracia y de que se tomen decisiones sin consultarlo”.

Aseguró que los casi 60 días en que hizo proselitismo tuvo un importante acercamiento con la ciudadanía, conoció las problemáticas que enfrenta cada uno de los 19 municipios que integran el Distrito Electoral Federal 01 y reafirmó el hartazgo social por la clase de política de siempre.

"He ganado elecciones, tengo experiencia y sé a lo que me estoy metiendo; no es fácil solucionar los problemas que afectan a la demarcación, además de que ser legislador federal es un alto compromiso con el pueblo", manifestó.

Mencionó que la “guerra sucia” en su contra se debe a que integrantes de los partidos de las dos coaliciones contra las que compite tienen temor de que un independiente llegué a ocupar un curul en la Cámara de Diputados, pero pese a ello la ciudadanía hoy sabe lo que es mejor y por eso lo elegirán.

"Ahora todos dicen péguenle al chango, hay que demeritarlo, tiene intereses personales, pero este proyecto no se trata de mi ni de mi familia… yo defiendo a la ciudadanía y por más que hagan desayunos y desinformen diciendo que voy a declinar, están equivocados, yo voy firme en mi proyecto y vamos a ganar", subrayó.

Señaló que aprovechará hasta el último minuto permitido por la ley para buscar y promocionar el voto a su figura y que el día 6 de junio estará en las boletas, con la imagen del “Changuito” que se convirtió en todo un fenómeno en la zona norte y oriente de la entidad tlaxcalteca.

Aseveró que el Instituto Nacional Electoral ya le entregó sus listados nominales para la gente que cuidará las casillas y eso indica que es firme candidato, aunque sus adversarios traten de permear entre la gente que se ha bajado de la contienda.

“Las dos grandes alianzas que agrupan a 10 partidos políticos se sorprenderán, pues triunfará la gente que no compró votos ni dio calentadores solares, lo que nos mueve es la convicción de que llegue al Congreso federal alguien que en verdad los represente”, agregó Delfino Suárez Piedras.

