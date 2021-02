“No es pecado” no tomar ceniza: Ranulfo Rojas

No tomar ceniza este miércoles “no es pecado”, pues se trata de un signo de cambio de conducta y no un mandamiento, aseveró el titular de la Comisión Diocesana de Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón.

La mañana de este martes, el sacerdote publicó un video en su red social Facebook en el que señaló que la imposición, es solamente un simbolo de fe, en el que la feligresía se debe mostrar dispuesta a un cambio de conducta de negativa a positiva.

Precisó que el inicio de la cuaresma es oportuno para hacer oración, penitencias o privarse de algo físicamente, aunque también representa un momento de reflexión, tiempo de ayuda o de caridad.

Si no recibes la ceniza, no te preocupes, no es pecado no recibirla, porque es un signo y por eso se llama sacramental, puedes incluso recibirla de modo no presencial, ir a tu parroquia recibirla previamente y seguir la misa por las plataformas digitales de tu parroquia, resaltó.

El también rector del seminario de Tlaxcala, “Nuestra Señora de Ocotlán”, comentó que lo importante es entender que la colocación del polvo de imágenes y palmas quemadas, indica la preparación para modificar la vida de la feligresía y su conducta, pero “si no la puedes recibir, tampoco es problema”.

Insistió en que recibir la ceniza revela un tiempo de conversión espiritual, pero si la ciudadanía que profesa la fe católica decide no ir a tomarla, por temor de contagiarse de Covid-19,

no te ocupes, pues lo más importante es que trates de vivir mejor, de hacer un cambio de vida.



Por último, recomendó que aquellas personas que deciden asistir, respeten las medidas de salud y de higiene recomendadas por las autoridades civiles, “para así poder vivir este miércoles de ceniza con un mejor espíritu”.

Local Aumento de ateos es llamada de atención: Ranulfo Rojas

