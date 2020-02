No existen condiciones para acortar la jornada laboral en Tlaxcala: Laura Flores

La presidenta de la Comisión del Trabajo en el Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano se manifestó a favor de que se recorte la jornada laboral en el país a siete horas, sin embargo, señaló que Tlaxcala no se encuentra aún condiciones para que se hagan válidos estos criterios, y señaló que hay algunos trabajadores que se desempeñan hasta por 12 horas.

Refirió que “yo siempre he pensado que la Ley Federal del Trabajo es perfecta, lo que pasa es que no se aplica de la manera correcta y Tlaxcala es uno de los estados donde no se aplica de la manera correcta”.

Comentó que, aunque actualmente no se respetan las jornadas establecidas en la ley, muchos de los empleados deciden no protestar para no perder su fuente de ingresos.

Flores Lozano, dijo que, en el caso específico de la entidad como legisladores no solo se tendrán que abocar en homologar los ordenamientos locales con los federales, sino aplicar reformas a la legislación local y generar las condiciones adecuadas para los trabajadores.

