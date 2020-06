No habrá sanción a párroco de Ixtenco: Diócesis de Tlaxcala

La Diócesis de Tlaxcala determinó que no sancionará al párroco de Ixtenco por la celebración de la eucaristía de “Corpus Christi” (fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo), en la que no se respetaron las medidas de sana distancia, pues sostuvo que no responsabilidad del clérigo.

En entrevista, el coordinador de la Comisión Diocesana por Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón señaló que el sacerdote responsable de la parroquia ya había informado a los mayordomos de la comunidad que la celebración había sido suspendida y que solo podían asistir a la eucaristía un máximo de 10 personas, no obstante, refirió que no se respetaron las indicaciones.

Debido a que la festividad había sido cancelada, refirió que en ningún momento el párroco previó el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como las medidas de sana distancia, pues al templo llegaron más de 100 personas.

Ranulfo Rojas Bretón señaló que a pesar de la situación no prevén robustecer más las medidas restrictivas para la celebración de culto, pues consideró que son suficientes las ya establecidas, ahora la tarea será seguir concientizando a la gente para que cuiden su salud.

Expresó que han mantenido estricta coordinación con las autoridades civiles, aunque enfatizó que existe resistencia de algunos grupos de personas de atender las recomendaciones y respetar los protocolos ya establecidos.

“El gran problema en muchas ocasiones son los grupos de laicos o de fieles en cofradías y mayordomías, pues les cuesta aceptar las indicaciones por la presión de los vecinos al romper las tradiciones”, aseveró.

Rojas Bretón refirió que “ya están las medidas y son muy cuidadas y muy exigentes, sin dejar de lado algún concepto, ya no podemos privar de algo más porque todo está debidamente regulado, lo que corresponde es tratar de que se cumplan las indicaciones”.

Solo una de 85 parroquias tuvo agolmeración en la celebración de “Corpus Christi”.





