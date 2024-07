¿No has verificado tu vehículo? Está activo en Tlaxcala el servicio sin multa

Durante este segundo semestre del año 2024 permanecerá activo en Tlaxcala el servicio de verificación vehicular sin multa, el plazo de regularización es hasta el 31 de diciembre, tiempo en que los interesados pueden aprovechar la condonación ante el cambio de placas en el estado.

Local Cuenta la entidad con más de mil chips para el Repuvet

La Secretaría de Medio Ambiente (SMA) precisó que los requisitos que deben cumplir para que no aplique la multa en la verificación son: constancia de inscripción al Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet); no infracción por concepto de control de velocidad vehicular; identificación oficial y tarjeta de circulación.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las Unidades de Inspección activas son 34; el horario que tienen es de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado. En Tlaxcala este trámite debe hacerse dos veces al año, una en cada semestre según el calendario oficial que emite el Gobierno del Estado.

El titular de la SMA, Pedro Aquino Alvarado, explicó que el Programa para Regularización de Verificación Vehicular sin multa nace en respaldo a los tlaxcaltecas que por cambio de placas dejaron pasar el trámite; para quienes compraron un vehículo y al tener las nuevas placas los dígitos para verificar ya habían pasado y para quienes por otras razones han rezagado el proceso que es obligatorio en la entidad.

Doble Vía ¿Conoces a una persona con discapacidad? Puede ser acreedor a una pensión

Aquino Alvarado opinó que seis meses es un periodo bueno para que los propietarios de vehículos en Tlaxcala vayan a verificar y contribuyan en proteger el medioambiente de la entidad y así estén al corriente para las siguientes fechas del trámite.

Los detalles: ➡️ Necesario fortalecer verificación vehicular, en Tlaxcala

La idea de este programa es asociado al cambio de placas, hubo quienes se confundieron y verificaron conforme al dígito anterior y se retrasaron; entonces lo que hicimos fue abrir este programa. Habrá personas que se encuentren en otra situación y pueden aprovechar el indulto de la multa, aseveró.

Insistió que los tlaxcaltecas sólo necesitan llegar a la Unidad de Inspección con los documentos requeridos de inscripción al Repuvet, el cual puede consultarse en internet al ingresar los datos del vehículo; el comprobante de que no tienen adeudo de fotomultas que se tramita en la página oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte; además de la tarjeta de circulación y la identificación oficial vigente del propietario de automóvil.

MEJORA LA VERIFICACIÓN

Te recomendamos: ➡️ Multarán en Puebla autos sin verificación

En entrevista con El Sol de Tlaxcala el responsable de la SMA aseguró que ha mejorado la verificación vehicular, pues en 2021 con el inicio de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros registraron 156 mil trámites y al cierre del primer semestre de 2024 reportaron 116 mil 890 vehículos.

Refirió que en cuanto concluya el mes de julio tendrán los primeros parámetros de los trámites que se hicieron con la condonación de multas.

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIOAMBIENTE

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pedro Aquino afirmó que la verificación en los automóviles es una responsabilidad con el medioambiente de Tlaxcala, la cual goza de una calidad del aire positiva, comparado con los estados colindantes.

Local ¡Atención automovilistas! Implementan cita previa para tramitar el chip Repuvet, requisito indispensable para la verificación vehicular

El funcionario estatal consideró que los propietarios de las unidades también deben hacer un mantenimiento oportuno en los talleres mecánicos de su preferencia para disminuir la contaminación al medioambiente.

El titular de la SMA recordó que Tlaxcala pertenece a la zona metropolitana en donde prevalece la policía ambiental para ingresar a la Ciudad de México con automóviles verificados para que no contaminen.

No dejes de leer: ➡️ Centros de verificación sí tienen abasto de hologramas para el primer semestre de 2024

“Todos los propietarios y concesionarios de vehículos estén seguros de que no contaminan, los vehículos tienen un límite de contaminantes, la norma lo que busca es un parámetro que no debamos superar, no contaminar y traducirse en una mala calidad del aire”, apuntó.

Aclaró que los tlaxcaltecas deben verificar en su propio estado, ya que no es válido el trámite de otro lugar.

LOS HOLOGRAMAS

El secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala aseguró que registran abasto de hologramas 00, 0, 1 y 2 para atender la segunda parte del año, además de que los que usan corresponden al 2024.

Más información: ➡️ Permite Secretaría de Movilidad y Transporte regularización de vehículos sin verificación

Local Condonarán multas en verificaciones atrasadas, en Tlaxcala

Aclaró que en el primer semestre ocuparon los hologramas del ejercicio fiscal 2023 por política de no desperdicio, pero fueron avalados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM).

La mayoría de las entidades federativas lo que hacemos con los sobrantes del ejercicio fiscal es que los habilitamos al inicio del siguiente. Cuando habilitamos los hologramas lo comunicamos al órgano de la CAM y a las demás entidades federativas para que sepan que los hologramas son válidos y vigentes, anotó.

LAS 34 UNIDADES DE INSPECCIÓN ACTIVAS

Local Condonarán multas en verificaciones atrasadas, en Tlaxcala

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De acuerdo con la SMA las 34 Unidades de Inspección activas están en los municipios de Apizaco, Apetatitlán, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Totolac, San Pablo del Monte, Xicohtzinco, Tenancingo, Teolocholco, Tetla, Tlaltelulco, Tlaxcala, Tlaxco, Yauhquemehcan y Zacatelco.

Para los vehículos a diésel las Unidades de Inspección están en Tlaxcala y Zacatelco.

2 veces al año debe hacerse este trámite en Tlaxcala, una en cada semestre según el calendario oficial que emite el Gobierno del Estado.

Entérate: ➡️ Servicio de verificación vehicular en Tlaxcala ajusta costo ante incremento de la UMA

Durante el segundo semestre de 2024 está activa la condonación de multas en la verificación vehicular.