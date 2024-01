No hay condiciones para crear una nueva Ley de Movilidad y Transporte: Caballero Román

El presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Legislativo, Jorge Caballero Román, manifestó que no existen condiciones para crear una nueva Ley de Movilidad y Transporte, por lo que solo prevén una homologación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Esta determinación también dejaría en vilo la posible legalización del servicio de mototaxis que opera en diversos municipios de la entidad, pese a las voces que han surgido para regularizar ese tipo de transporte.

En entrevista, Caballero Román explicó que después de realizar los foros en diversos puntos de la entidad escucharon a expertos en la materia, quienes les dieron pláticas sobre movilidad y transportación, de ahí que optaron por acoplar dichas disposiciones, pues por el momento no pueden llevar a cabo una ley específica en Tlaxcala.

Detalló que los expertos dialogaron sobre comunicación, educación vial y señalética, que fueron algunos de los puntos abordados, donde estuvieron presentes los mototaxistas, a quienes escucharon.

Sin embargo, puntualizó que al ser objetivos los escucharon sin problema alguno, pero les aclaró que como Congreso del Estado no tienen facultad de llevar o no los operativos de mototaxis, pues eso lo realiza la Secretaría de Movilidad y Transporte.

En esta nueva ley general no abarcamos el tema de legalizar o no a los mototaxis, únicamente se abarcó lo que está compaginado con la Ley del Estado, para que estén dentro o fuera de esta disposición, plantearon y dieron un prólogo de lo que son los mototaxis en la República y en otros países, incluso, señaló.

En este sentido, mencionó que argumentaron que llegan a lugares que el transporte colectivo no accede y, por lo tanto, no intervienen en el funcionamiento de esas concesiones, aunque no realizaron ningún planteamiento, pues únicamente se abocaron en explicar su labor y como comisión tampoco se comprometieron a nada.

Por lo anterior, sostuvo que ahora analizarán lo abordado en los foros y esperan que antes de concluir este año legislativo puedan contar ya con el documento para ponerlo a disposición del Pleno y votarlo, pues falta realizar mesas de trabajo, de las cuales aún no tiene fechas.

"En las mesas de trabajo los conductores de las unidades colectivas se expresarán para poder armar un propuesta sólida y esperamos tenerla lista antes de concluir este año, aunque no es una seguridad contar con ella”.

Jorge Caballero Román, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso local