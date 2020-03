No hay estrategia de protección a mujeres: Minerva Hernández

En conferencia de prensa en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), la senadora por Tlaxcala Minerva Hernández, señaló que el Gobierno federal carece de una estrategia integral de protección a las mujeres, razón que ha fortalecido la creciente incidencia en delitos con perspectiva de género en México.

Acompañada por legisladoras federales de todo el país, y del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, Minerva Hernández refirió que pese a que ha habido un aumento en el presupuesto, los programas de atención a la violencia contra las mujeres se han visto reducidos, pues los aumentos solo responden a gasto administrativo, y no a la aplicación de programas en favor de las mujeres mexicanas.

La legisladora federal destacó que además de exigir políticas públicas para prevenir, castigar y sancionar la violencia de género, se debe garantizar el control de armas, impulsar la desmilitarización de la seguridad pública, así como fortalecer las instituciones civiles, tal como lo ha planteado el Partido Acción Nacional en reiteradas ocasiones.

Si no queremos que una mujer más sea privada de la vida, si el problema no se entiende, si no se quiere visibilizar por parte del Ejecutivo Federal, no se podrá resolver,afirmó.

En el mismo sentido la senadora tlaxcalteca señaló que es necesario dotar de mayor presupuesto a los municipios, ya que son la primera instancia de atención a la población, y se ven muy solos enfrentando el flagelo de la inseguridad en el país.

Por último Minerva Hernández señaló que la estrategia del Gobierno federal debe ser empática con la nueva realidad que vive el país, de lo contrario más mujeres seguirán siendo víctimas de violencia, ante un gobierno que poco entiende la desesperación ante la constante creciente de violencia contra las mujeres, concluyó.

