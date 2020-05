No hay fecha en Tlaxcala para la reapertura al culto religioso

La Diócesis de Tlaxcala no relajará en los templos las medidas sanitarias decretadas para contener los contagios de Coronavirus, informó el sacerdote Ranulfo Rojas Bretón, presidente de la Comisión Diocesana Covid-19.

Local Detenida, restauración de templo de San José

En entrevista, aclaró que si bien el Gobierno Federal señaló que a partir del uno de junio algunas actividades podrían ser retomadas, y que la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó lineamientos generales para la reapertura gradual al culto religioso, en la entidad será según las recomendaciones del Gobierno Estatal y de acuerdo a la fase sanitaria.

Un reto, dar atención a alumnos e hija: docente



Continúa leyendo ➡ https://t.co/rNDpzSOEf8#Educación pic.twitter.com/2EFHD75NvE — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 15, 2020

Recalcó que no solo no hay fecha para la reapertura de templos parroquiales, capillas filiales, santuarios y rectorías, sino que las restricciones de celebraciones y actividades eclesiásticas siguen siendo exactamente las mismas que en marzo pasado emitió el Obispo Julio César Salcedo Aquino.

Local Pide Obispo por salud de madres

Lo anterior, al comentar que de acuerdo con estadísticas estatales, en Tlaxcala van en aumento los contagios y las muertes ocasionadas por Covid-19.

Por lo pronto no es tiempo de hablar de ello (reapertura) y menos cuando en Tlaxcala los números de contagiados por Covid-19 aumentan, la amenaza y el peligro sigue latente y no podemos relajar las medidas, más adelante ya veremos qué sucede, pero no ahorita, expresó.

Será el 19 de mayo el pico máximo de contagios en Tlaxcala



Lee más aquí ➡ https://t.co/jzBjXhuql7#COVID19mx #Coronavirus #Salud pic.twitter.com/dP3wG513Bi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 13, 2020

Mencionó que la Conferencia del Episcopado Mexicano les hizo llegar lineamientos generales para la reapertura gradual de los templos, así como la observación de medidas de higiene y sanitización para el restablecimiento funcional de esas actividades, pero dijo que son solo recomendaciones que implementarán una vez que sea pertinente.

De hecho, mencionó que dicho documento sugiere la coordinación de un equipo de coordinación y asesoría pastoral durante la pandemia, algo que en Tlaxcala la Diócesis lleva a cabo desde hace varias semanas, a través de Comisión Diocesana Covid-19.Finalmente, hizo el llamado a los católicos a respetar las medidas sanitarias.

Continúa leyendo:

Local No bajó de su nicho la Virgen de Ocotlán, por pandemia de Covid-19

Local Reforzará la Diócesis de Tlaxcala atención de enfermos