“No jueguen con nuestras vidas”; exigen pacientes renales al protestar frente al IMSS, en la capital

Familiares y pacientes con enfermedad renal protestan nuevamente este lunes 19 de julio ante al cambio de tratamiento de Diálisis Peritoneal en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con pancartas y un bloqueo vial, los manifestantes afirmaron que el cambio del tratamiento de “Baxter” a “Pisa” les resulta complicado para su estado de salud, al acusar que el segundo es de menor calidad.

En ese sentido, reclamaron a las autoridades del IMSS que no jueguen con la vida de estos derechohabientes y otros pacientes, de ahí que también piden una pronta solución al delegado José Luis Arranza.

La manifestación mantiene cerrada la carretera Tlaxcala-Texoloc, a la altura del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, por lo que El Sol de Tlaxcala recomienda tomar vías alternas.

EL CONTEXTO

Foto: Eduardo Tlachi

De acuerdo con los enfermos renales, en algunos pacientes ha repercutido gravemente en su salud el tratamiento “Pisa”; pese a ello, autoridades del nosocomio insisten en su cambio.

No obstante, igual acusaron arbitrariedad del director de este hospital, toda vez que nunca les informó sobre el cambio de la diálisis, pero además, no atiende sus demandas. En contraparte, el Hospital de Zona No. 1 del IMSS indicó a los quejosos que perdió la licitación con la empresa que abastece el medicamento “Baxter”, de ahí que optaron por adquirir otro.

Foto: Eduardo Tlachi

