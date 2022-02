“No les da vergüenza”: gritan pobladores de Xicohtzinco a diputados a casi nueve meses de plantón

Al grito de “queremos solución” y “fuera Bladimir”, habitantes de Santo Toribio Xicohtzinco exigen la mañana de este martes 22 de febrero que el Congreso del Estado dé una solución de una vez por todas a la ingobernabilidad que viven desde el pasado 6 de junio, tras la jornada electoral para renovar a los integrantes del Ayuntamiento.

Acaso no les da vergüenza a los diputados que un municipio que pertenece a Tlaxcala esté ya casi nueve meses en plantón y sin solución a nuestro problema… que recuerden los diputados que formamos parte del estado, pero hasta hoy no han querido dar solución,expresaron los inconformes.

Al irrumpir frente a la sede del Poder Legislativo al iniciar la sesión ordinaria de este día, los manifestantes recriminaron al legislador de su Distrito 13, Bladimir Zainos Flores, por hacer oídos sordos y darles la espalda, a pesar de que el año pasado acudió a su demarcación a pedorrera el voto.

Bladimir pasa por el plantón y solo se voltea para no vernos, la carretera estuvo cerrada tres meses y vamos para nueve de manifestación y no hay solución, si el pueblo pone y el pueblo quita, como dice el presidente de Mexico, no queremos que siga (Luis Ángel) Barroso ni su Ayuntamiento.

Lamentaron que tras las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno no exista ninguna solución y “solo se echen la bolita entre el Ejecutivo y el Congreso”, lo que genera que en Xicohtzinco no exista gobernabilidad y por ende inseguridad, carencia de servicios y falta de obra pública, pero los integrantes del Ayuntamiento si cobran un salario.

De momento los inconformes se mantienen en el exterior del Poder Legislativo, mientras que la sesión ordinaria continúa sin contratiempos.

