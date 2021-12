“No les voy a fallar”, destaca Lorena Cuéllar al repasar logros en primeros 100 días de gobierno

Ante una pletórica Plaza de la Constitución, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dio la tarde de este 13 de diciembre un balance de sus primeros 100 días de administración y sostuvo que ha dado muestra de que no le fallará a los tlaxcaltecas y trabajará de manera incansable durante su periodo 2021-2027.

Al repasar logros en materia de salud, seguridad, economía, educación, bienestar social, campo, medioambiente, turismo, cultura y deporte, la mandataria manifestó que vive la más grande oportunidad que ha tenido en su vida, “el sueño de servir con profunda devoción a su pueblo”.

Refirió que ser la gobernadora más votada de la historia de la entidad significa poner en alto a Tlaxcala porque “no somos cualquier estado” y destacó el trabajo intenso y compromiso demostrado por los integrantes de su gabinete legal y ampliado que, al igual que ella, quieren dejar un mejor porvenir a sus familias, a quienes les pidió conducirse con humildad, cercanos a la gente y seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Siempre soñé con escribir una nueva historia, destacó la mandataria, al tiempo de resaltar acciones como la eliminación del fuero para ella, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como para la titular de Derechos Humanos porque en este estado todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.

Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Proyectos hay muchos y los haremos realidad, señaló Cuéllar Cisneros ante los aplausos de los presentes, entre ellos exgobernadores, diputados locales, presidentes municipales, empresarios y representantes de los diferentes sectores sociales.

En el rubro de salud, destacó que Tlaxcala es de las cinco entidades que más redujo los contagios y segundo sitio en vacunación Covid, lo que ha reducido los decesos.

En seguridad alabó el equipamiento y la adquisición de nuevas patrullas, la reducción de la percepción de seguridad en rubros como el robo de vehículos y a casa-habitación, además del combate al feminicidio, entre otros.

En desarrollo económico la mandataria ha referido la reactivación otorgando créditos para autoempleo y el rescate de la Central de Abastos tras un largo litigio, aunado a convencidos con empresas que al expandir sus operaciones ofrecerán más empleos.

En turismo, la apertura del hotel San Francisco, el cual estuvo abandonado, fue reabierto y equipado, además de remodelar el Centro Histórico, la recién apertura del hotel Holiday Inn en Yauhquemehcan, después de siete años y la participación en el Tianguis Turístico con la marca “Tlaxcala Sí Existe”, aunado a la Villa Navideña en la que se espera una derrama de 30 millones de pesos.

En materia educativa, la remodelación de 115 instituciones educativas, regresó a clases ordenado y responsable de jóvenes y maestros, aunado a la apertura de nuevos espacios universitarios en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como entrega de equipos de cómputo y paneles solares.

La cultura es un rubro importante en Tlaxcala para dar paso a una transformación de fondo, destacó la mandataria al destacar la reinauguración del Museo de Arte de Tlaxcala y su exposición “Las Fridas”, entre otras actividades, lo que derivó en el aplauso de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, representante del Gobierno Federal.

El impulso al deporte también ha tenido un lugar especial, el medioambiente con el cuidado del Parque Nacional Malinche y la entrega de apoyos directos a campesinos, entre otros rubros.

