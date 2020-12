No prevé PRI más cambios en dirigencia

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán, informó que corresponderá al secretario de organización, Óscar Amador, asumir la Secretaría General que dejó vacante Mildred Vergara al tomar el cargo de la alcaldesa suplente de la capital.

Señaló que será por prelación el relevo en la dirigencia estatal y que a la fecha no prevén más cambios al interior del Comité Directivo Estatal, aunque no descartó buscar alguna candidatura a un cargo de elección popular, si bien, planteó que no quiere anticipar escenarios, no descartó su participación en el proceso electoral.

“Me voy a avocar a los trabajos inherentes, a los procesos internos de la gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad”, añadió.

Además, de que planteó que está concentrado en la definición del método para determinar quién encabezará la candidatura de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, que comentó solo estará conformada por cinco partidos, pues el resto se ha decantado por integrar una alianza con Morena o por ley están impedidos para armar un frente. Refirió que como parte del trabajo político mantendrán las puertas abiertas del PRI para quienes se fueron o para miembros de otros partidos, con la intención de fortalecer el proyecto 2021.





Mantendrá PRI vigente proceso de registro para nuevos militantes





