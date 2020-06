¡No te la juegues! Contagios por Covid-19 van en aumento

¡No te la juegues! Y si no es necesario salir de casa no lo hagas, el peligro de contagiarte de Covid-19 está latente, dice un mensaje difundido por el Gobierno del Estado, cuyo objetivo es concientizar a la ciudadanía de que la emergencia sanitaria no ha terminado.

Local Trabajo social, propone alcalde de Nopalucan contra contagios

A través de un video, la administración que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez destaca que al momento no hay vacuna que cure ese nuevo coronavirus, ni tratamiento que garantice su efectividad.

Y al expresar que estos casi tres meses de confinamiento han sido difíciles para todos, sobre todo por el encierro, reacalca que el Covid-19 no se va a ir y que sigue afuera.

"Por favor usa cubrebocas al salir, ponte una careta, lávate las manos, manten la sana distancia y no saques a tus hijos a pasear porque el peligro de contagiarte y contagiarlos es muy real".

De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes



Los detalles en ➡ https://t.co/T6jizJRTCf#NuevaNormalidad #COVID__19 #COVID19mx pic.twitter.com/BAAW4VQpKg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

