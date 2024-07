¿No te quedaste en la universidad que elegiste? Expo Becas de Universidades llega a Tlaxcala

Sí aún no decides que carrera estudiar, o no te inscribes en alguna universidad o simplemente no alcanzaste lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) o en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acude mañana 23 de julio en punto de las 10:00 a las 14:00 horas al Expo Becas Universidades públicas y privadas sede Tlaxcala, en el salón del hotel de San Francisco, ubicado en la Plaza de la Constitución 17-C.

Aquí podrás encontrar una beca que te permita continuar tus estudios universitarios; además, de escoger carreras de tu agrado, como la más buscada que es Medicina y en la escuela que más te convenga.

Estará presentando sus becas la Universidad Tecnológica de Puebla.