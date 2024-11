Noé vende incienso de copal en Chiautempan para mantener a su menor hijo; lo compra a productores en Tepalcingo, estado de Puebla

Noé González y su esposa Maricela se dedican a vender incienso de copal, una esencia considerada sagrada en algunas culturas de América, lo utilizan en ceremonias prehispánicas y como ofrenda durante el Día de Muertos.

Originarios de Tepeyanco, esta pareja viaja en forma frecuente a Tepalcingo, estado de Puebla, para adquirir el derivado de los árboles que se utiliza durante la temporada de Todos Santos.

El copal es una resina vegetal que se obtiene de árboles y arbustos del género botánico Bursera y se incluyen dentro de la familia de las Burseraceae, del orden de las Sapindales. Las Burseráceas poseen hojas compuestas y aromáticas.

“No somos tan estudiados, tenemos que trabajar en las ventas de artículos de temporada, para obtener una ganancia y sostener los estudios y alimentos de nuestro hijo que ya tiene once años”, expresó el comerciante ambulante.

“El comercio en Chiautempan es sagrado para mí, pago 15 pesos y me dan mi recibo del ayuntamiento para permanecer durante el día, llego a las nueve de la mañana y me voy a las siete de la noche, siempre me encomiendo a San Judas Tadeo”, expresó.

Dijo que la temporada inició el 25 de octubre y concluye este sábado dos de noviembre y enfatizó que su esposa también vende esta resina derivada de los árboles, para perfumar el ambiente en las inmediaciones del mercado Guadalupe de Apizaco.

Comentó que este elemento natural quema y genera humo, lo que se conoce como sahumar, y se utiliza para perfumar espacios en los altares y en el Día de Muertos, para las ofrendas.

“Se utiliza desde el 28 de octubre al mediodía, para limpiar el ambiente de la contaminación, el 31 de octubre y el uno de noviembre, cuando llegan las personas que murieron por accidente, cuando son menores y adultos”, aseveró.

El comerciante dijo que de acuerdo a quienes recolectan el copal, el aroma puede ayudar a relajar el sistema nervioso, reducir el estrés y favorecer la concentración.