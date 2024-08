Nombran a Alejandra Frausto Guerrero embajadora de la cultura tlaxcalteca

Una ovación de funcionarios, secretarios de Estado, diputados federales, autoridades electas, diputados locales y ciudadanos recibió cálidamente a Alejandra Frausto Guerrero cuando ingresó a Pleno de Palacio Legislativo para recibir el nombramiento como embajadora de la cultura tlaxcalteca.

En las instalaciones del Congreso local y al cabo de la ceremonia cívica, Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, recibió del Poder Legislativo el título honorífico de embajadora distinguida de la cultura del estado de Tlaxcala, como una forma de reconocer su trabajo y los aportes para el engrandecimiento de la cultura del estado.

Previo a recibir el reconocimiento como embajadora, Frausto Guerrero dijo sentirse sumamente nostálgica, orgullosa y agradecida por el honor que recibió, pues sostuvo que quienes son servidores públicos no esperan reconocimientos ya que "estamos para servir, si no, no servimos, y lo que hoy estoy recibiendo aquí realmente es algo que nace de la convicción de servidores públicos ejemplares".

En sesión extraordinaria, pública y solemne, la funcionaria federal indicó que el reconocimiento a su labor es también un reconocimiento a las raíces culturales y a la lucha por la identidad, por la dignidad recuperada, por la cultura y por ser tlaxcalteca.

Tras afirmar que ya es tlaxcalteca y que el estado es su casa desde hace seis años, la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México enlistó parte de las acciones ejecutadas por la dependencia que encabeza, cuya sede está en el estado, como la creación de los Semilleros Creativos, la protección de la lengua materna y la lucha contra la apropiación cultural que defendieron el original.

Así también la inscripción ante la UNESCO como patrimonios culturales de la humanidad a la talavera y el Conjunto Conventual Catedralicio Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción y el inicio del proceso para conseguir el mismo nombramiento para los tapetes artesanales de Huamantla.

Entre otras cosas, hablo de la restauración de los inmuebles dañados por los sismos; la creación de La colmena, el primer centro de tecnologías creativas en el estado; del nacimiento de la licenciatura en Artes, la primera en su tipo en fuera de la capital del país; así como la licenciatura en Música y, en agosto, la de Arte Textil.

Hasta el día de hoy los tlaxcaltecas, con su espíritu indomable, han tenido un papel crucial en la configuración de nuestra nación y en sus cuatro transformaciones de México. Es una superpotencia cultural y la diversidad cultural es nuestra mayor riqueza, pero en Tlaxcala reúne lo más profundo y lo más bello de esta diversidad, la mejor cultura alimentaria, las más sofisticadas manos y técnicas artesanales, las tradiciones más profundas, un patrimonio edificado majestuoso y una inmensa belleza natural expresó.

Y previo a culminar con su intervención, auguró que la virtual presidenta de México electa, Claudia Sheinbaum Pardo, cuidarán y continuará con el legado de llevar lejos la transformación del país.

"Llevaré por siempre en el pecho un corazón de pan de maíz. Gracias, Tlaxcala", externó ante la presencia de la senadora y exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, quien le ofreció su reconocimiento y respeto.

CUÉLLAR AGRADECE LA LABOR EN FAVOR DE TLAXCALA Y SU CULTURA

En su oportunidad, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros agradeció a Alejandra Frausto Guerrero la labor y los trabajos efectuados en favor de la cultura de la entidad.

Hoy el corazón se llena de una inmensa alegría, porque rendimos un merecido homenaje a una mujer que ha demostrado su gran amor por Tlaxcala, por nuestra cultura, nuestro legado histórico y, por supuesto, por nuestra gente, expresó.

Indicó que hoy el Estado reconoce a una incansable defensora de las raíces tlaxcaltecas y a una ejemplar servidora pública que ha tejido puentes entre las expresiones ancestrales y las contemporáneas que definen a la población de la entidad como tlaxcaltecas.

"Gracias, Alejandra Frausto, por tu dedicación, por tejer con amor el tapiz de nuestra cultura y llevarlo al mundo. Gracias por contribuir y hacer, junto a nosotros, una nueva historia de la cultura para Tlaxcala", expresó.

RECONOCIMIENTO ES POR SU LABOR: CONGRESO

De acuerdo con lo establecido en el dictamen avalado por los diputados locales, Frausto Guerrero, en conjunto con otras autoridades federales y estatales, alcanzaron la inscripción del Conjunto Conventual y Catedralicio Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Los diputados locales afirmaron que el esfuerzo de Frausto Guerrero fue determinante para que el 11 de diciembre de 2023 la UNESCO declarara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la talavera de Tlaxcala y su proceso de elaboración, al ser la encargada de la elaboración del dictamen, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en coordinación con el Gobierno del Estado y las comunidades de artesanos y talleres talaveranos.

También hablaron de los mecanismos institucionales implementados, programas de capacitaciones y eventos tendientes a que las personas artesanas aprendan a proteger sus diseños de plagios, y al mismo tiempo ampliar sus canales de difusión y venta.