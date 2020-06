Nueva Normalidad | Pandemia modificó la forma de enseñar: Luis Pérez

La pandemia por Covid-19 modificó los planes académicos de Luis Pérez Cruz, docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) desde hace 27 años.

El docente ha visto pasar a diversas generaciones en las aulas, donde impartía las materias de Historia Mundial, Historia de Tlaxcala e Historia Sociológica en la licenciatura de Sociología, pero desde marzo su vida académica dio un drástico giro, pues de la manera tradicional de enseñanza, pasó a la modalidad virtual.

Para Luis Pérez este proceso ha sido muy difícil, pues reconoce que desconocía las plataformas que ahora emplea para impartir sus clases, incluso ha tenido que aprender a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para continuar formando a los alumnos.

Mencionó que la edad, pues el próximo año cumplirá 60 años, así como el transito generacional ha sido lo más complicado para adaptar sus materias y actualizarse respecto al uso de la tecnología en tan poco tiempo, pues el cambio ha sido muy rápido.

Destacó que la universidad, los docentes y alumnos han asumido un compromiso muy fuerte para continuar con la enseñanza mediante el uso de todos los recursos tecnológicos, de lo contrario no hubiera sido posible.

Reconoció que la enseñanza es una labor muy noble y que implica mucha responsabilidad, aunque señaló que ha conocido a profesores que no ven este trabajo con los mismos ojos y no les importa si los alumnos aprenden o no.

Precisó que durante el confinamiento continúa percibiendo su salario de manera normal, por lo que debe cumplir con su labor y posponer su jubilación, pues paso por su mente retirarse de las aulas, pero con lo que está aprendiendo durante el confinamiento se siente motivado para conocer más de tecnología.

“La jubilación tendrá que esperar, no pienso retirarme pronto, me pondré a estudiar para trabajar en línea, me comentaron que probablemente tenga que impartir mis materias en línea, por lo que debo aprender cosas nuevas y estudiar”, aseveró entusiasmado.

DE LA MÁQUINA DE ESCRIBIR AL USO TECNOLÓGICO

El docente de la UATx, Luis Pérez, recordó que escribió su tesis en máquina de escribir eléctrica y fue en 1991 que adquirió su primera computadora, pero en ese tiempo no existían las plataformas y los recursos tecnológicos de la actualidad, por lo que el ordenador era su máquina de escribir, pero en otro formato.

Por lo tanto, le ha resultado muy difícil a él y su generación adaptarse al proceso de aprendizaje de las nuevas tecnologías, pero señaló que la clave es tener la disposición de cooperar.

Precisó que en muchas ocasiones se han invertido los papeles y es él quien tiene que aprender de sus alumnos, que son quienes le enseñan a subir archivos a las plataformas digitales, realizar videoconferencias y demás herramientas didácticas.

“Es difícil aprender a esta edad y hacer uso de la tecnología, por mucho tiempo me resistí a los cambios, pero he asumido el compromiso y poco a poco he podido realizar más cosas, en estos días aprendí a entrar a una reunión virtual en Facebook y a utilizar Zoom”, mencionó.

LA NUEVA NORMALIDAD

Luis Pérez compartió que la semana pasada participó en un examen profesional de la UATx, en la modalidad en línea implementada por la casa de estudios.

“Fue una titulación y me di cuenta que la universidad está haciendo todo lo posible para continuar con la vida administrativa y docente en la nueva normalidad”.

Dijo que el examen de conocimiento lo hicieron virtual y resultó bien, los docentes solo acudieron de manera personal un momento para firmar los documentos, lo que ha sido una nueva adaptación.

Finalmente, indicó que esas enseñanzas lo animan a seguir y compartió que a veces necesitan una sacudida para hacer cambios, por lo que se deben rescatar muchas cosas positivas de esta pandemia.

Una revista de Sociología, que es extracurricular, es uno de los proyectos que tiene el docente Luis Pérez con sus alumnos de sexto semestre, actividad que será adaptada al nuevo formato de estudio y que pretende involucrar a los estudiantes de segundo semestre.

27 años tiene como docente Luis Pérez en la UATx, desde marzo de 2020 adaptó su manera de enseñar

