Nueva protesta de alumnos de la UATx para denunciar presuntos casos de acoso sexual

Tras la convocatoria hecha ayer, una vez más cientos de alumnos de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) se manifiestan de forma pacífica en repudio a los presuntos actos de acoso sexual y amenazas por parte de docentes y catedráticos.

A temprana hora de este viernes, el grupo de alumnos se concentró en la plaza Xicohténcatl, en la capital del estado, para avanzar con dirección al Centro Cultural Universitario (CCU) en donde a las 12:00 horas de este día rendirá su informe Luis González Placencia, rector de la máxima casa de estudios en la entidad.

Foto: Karla Muñetón

En diversas pancartas, hombres y mujeres plasmaron sus inconformidades con consigas como "mi cuerpo no define mi calificación", "No es hora de callar", "-Machos y + Compañeros" y "no nos conocemos pero nos necesitamos", entre otras.

Suspenden a cuatro catedráticos de la @UATxOficial por incurrir en presunto acoso sexual



Continúa leyendo ➡ https://t.co/etwEnzDS2D#AcosoSexual #UnDiaSinNosotras #ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/56QCVpRis3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

Al grito de "fuera de el acoso" y "la UAT unida jamás será vencida" los alumnos caminaron por una de las principales calles de la capital, algunos de ellos con la mitad del rostro cubierto con pañuelos morados y verdes, los colores que han sido usados en manifestaciones de colectivos feministas.

Previo a la marcha por la avenida Independencia, en donde la circulación de vehículos fue interrumpida, quienes encabezaron el movimiento pidieron denunciar cualquier tipo de acoso sexual y ofrecieron el respaldo para las personas que sean víctimas de ello.

Ahí, en el monumento a Xicohténcatl, también reconocieron las medidas emprendidas ayer por la UATx al suspender a cuatro catedráticos de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, Campus Amaxac, acusados de presuntamente incurrir en acoso sexual.

Pero también pidieron la empatía de la ciudadanía que los observaba mientras se manifestaban.

Se suma Tlaxcala a "Un día sin mujeres"



Continúa leyendo ➡ https://t.co/UtVW7hhmGp #NiUnaMasNiUNaMenos #NiUnaMenosMexico pic.twitter.com/m3uE9dQgdl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 24, 2020

