Nuevamente se confrontan diputados panistas y morenistas

Una vez más, aunque ahora no fue entre gritos como la pasada sesión del Congreso local, diputados de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se confrontaron.

Ahora, el diputado de Morena Víctor Báez López, respondió a las críticas que su homólogo de Acción Nacional, Omar Milton López Avendaño, hizo a la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

"Lo único que le puedo decir es que mientras suba a esta tribuna nosotros seguiremos subiendo, ahí están las encuestas y tenemos un presidente que tiene la mejor calificación de la historia, más del 60%, y sigue subiendo, y los comentarios que usted hace o quienes no comulgan con esta administración hacen nos fortalecen" dijo el legislador local.

Lo anterior en respuesta a una serie de comentarios vertidos por el panista con relación a la recolección de firmas para llevar a cabo una consulta ciudadana en la que se preguntará sobre el enjuiciamiento los expresidentes de México.

"El presidente dice que el pueblo debe decidir en una consulta si se deben cuidar a los expresidentes y el pueblo no se mostró interesado, pero el presidente dice que él no quiere meter a la cárcel a los exmandatarios, pero de todas maneras solicita la consulta y ese mismo día Morena presenta ante el Congreso de la Unión una iniciativa de amnistía para los expresidentes, para poder brindar la consulta... no entiendo lo que se propone Morena y eso es un reflejo de lo que se está haciendo en el país", dijo López Avendaño.

El morenista se limitó a acusar al panista de carecer de la calidad moral para subir a tribuna, y sin especificar los motivos lo señaló de traicionar y violentar lo que establece la Constitución local.

