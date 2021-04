Obispos en retiro pueden buscar cargos públicos: Ranulfo Rojas

Debido a que el Código de Derecho Canónico no lo prohíbe y en 1993 fueron retomadas las relaciones Iglesia-Estado, los ministros tienen la posibilidad de participar en puestos de elección popular, siempre y cuando renuncien al cargo de clérigo muchos años atrás, sostuvo el rector del Seminario de Tlaxcala “Nuestra Señora de Ocotlán”, Ranulfo Rojas Bretón.

Lo anterior, porque a nivel nacional se dio a conocer que el exObispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, se registró como precandidato a la diputación por el distrito 21 local, por el Partido Fuerza por México.

Cepeda ocupó por 17 años el cargo de Obispo, pero renunció en mayo de 2012 por jubilación y ahora, con 84 años de edad, competirá por una curul de lo que será la LXI legislatura del Estado de México.

El jerarca católico en Tlaxcala estableció que esa acción no demerita la labor de la Iglesia Católica Universal, pues Onésimo no ha faltado a la ley de México, aunque admitió que su postulación no es recomendable.

“El Vaticano dijo a los obispos que no les recomienda presentarse como candidatos a puestos de elección popular, además en México la tradición que vivimos desde Benito Juárez, Lerdo de Tejada y todo ese movimiento, pues hace extraño la postulación, pero no debemos olvidar que en 1993 se reanudaron las relaciones Iglesia-Estado donde se reconoció la personalidad jurídica de las iglesias y el derecho de los ministros de culto para votar”, detalló

Rojas Bretón aclaró que los ordenamientos electorales puntualizan que si algún ministro quisiera presentarse como candidato a algún puesto de elección, debía presentar su renuncia con varios años de anticipación

