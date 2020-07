Obligan a los padres a hacer faena en escuela de Nativitas

Padres de familia cuyos hijos estudian en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero de San Francisco Tenexyecac, municipio de Nativitas, denunciaron que fueron obligados a realizar faenas de limpieza en el plantel.

En pleno semáforo rojo por el nuevo Coronavirus, dijeron que más de 150 jefes de familia se reunieron sin guardar la distancia en el interior de la institución educativa.

Ya que los obligaron a presentarse al evento el pasado lunes, mencionaron que “corrimos riesgo de infectarnos por la pandemia”.

Los quejosos hicieron responsables -de algún contagio- a los miembros del Comité de Padres de Familia y al director del plantel educativo, Javier Nohpal Cervantes.

Me preocupa el no haber asistido y que nos multen o nos dejen sin la reinscripción de nuestros hijos, pero no me podía arriesgar por el Coronavirus

Manuela N. / madre de familia

