Obligatorio, certificado de vacunación para entrar al Congreso

Como resultado de las nuevas disposiciones en materia sanitaria en la entidad y para evitar posibles contagios de Covid-19, congresistas determinaron que para acceder al Poder Legislativo será obligatorio presentar el certificado de vacunación.

Pese a que a la fecha no se han reportado casos de contagio entre el personal y los legisladores, la medida ya ha sido implementada e informando a la ciudadanía que acude a hacer trámites de gestión de la nueva disposición.

En el caso de que los asistentes no cuenten con esta documentación, personal del Congreso brinda atención para que puedan hacer el trámite correspondiente desde sus equipos móviles y cuenten de manera digital con la constancia de aplicación de vacunas.

Durante estos días las personas que no porten la certificación podrán ser atendidas, sin embargo, a partir del 15 de enero será obligatorio este documento para acceder a la sede legislativa, de no portarlo los legisladores tendrán que optar por otras estrategias de atención a la ciudadanía.

Al respecto, Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración del Congreso local, informó que no pueden negar la atención a la ciudadanía, sobre todo aquella que asiste de localidades lejanas, por lo que tendrán que habilitar algún espacio para escuchar sus demandas, pero no podrán circular libremente por el recinto legislativo. Comentó que tenemos que extremar precauciones y no podemos bajar la guardía, por eso se han tomado diferentes medidas como reducir el aforo de visitantes y del personal que colabora con los legisladores.

Externó que en algunos legisladores han optado por aplicarse pruebas Covid para garantizar que no están contagiados y poder seguir brindando atención.

Para el cuidado del personal, el legislador planteó que están haciendo las gestiones necesarias para que la Secretaría de Salud les brinde la atención correspondiente, como la aplicación de pruebas de detección del virus, en caso de ser necesario.

