Ocuparán exdiputados locales puestos en el gabinete estatal

Al concluir la LXIV Legislatura, los exdiputados Fabricio Mena Rodríguez, Rubén Terán Águila, Mónica Sánchez Angulo y Lenin Calva Pérez, ocuparán diversos puestos en la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, quien anunció cambios en su gabinete legal y ampliado.

De acuerdo con los nombramientos, el exdiputado local Fabricio Mena Rodríguez será el nuevo titular de la Secretaría de Turismo; Rubén Terán Águila estará al frente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala irá el exlegislador Lenin Calva Pérez y en la Dirección de Atención a Migrantes fue nombrada la exdiputada local Mónica Sánchez Angulo.

En la pasada legislatura, estos diputados avalaron las iniciativas enviadas por la gobernadora del Estado; incluso, Mena Rodríguez fue quien presentó la iniciativa para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, los tres exlegisladores restantes no resultaron ganadores en el pasado proceso electoral, en el cual participaron, pues Terán Águila no logró colarse como segundo lugar de diputaciones plurinominales por la sobrerrepresentación de Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso del Estado.

De igual forma, Calva Pérez contendió en busca de la reelección, pero en el Distrito 5, donde no resultó favorecido con el voto ciudadano; de igual forma, Sánchez Angulo participó en busca de representar al distrito 4, con cabecera en Apizaco, donde perdió con la diputada Lorena Ruiz García.

Con lo anterior, los exdiputados se vieron beneficiados al no haber obtenido un nuevo puesto en el Legislativo, pero ahora están nuevamente en el plano político, pero ahora como funcionarios del gobierno del estado.