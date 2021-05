Ofrece Eréndira Jiménez abatir desigualdad educativa

Eréndira Jiménez Montiel, candidata del partido Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, propuso las cuotas cero, así como abatir la desigualdad que prevalece en el rubro de la educación en Tlaxcala.

Sentenció que no está de acuerdo con las cuotas escolares, pues la educación debe ser laica y gratuita, pero eso no significa que los padres de familia no participen, de ahí que propuso el uniforme único en las escuelas y las listas de útiles reguladas, esto durante su intervención en el segundo debate que realizó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Además, aseguró que la infraestructura escolar se encuentra en el abandono y en condiciones deplorables, por lo que es necesario rescatarla, dignificarla y brindarle servicio, así como capacitar a estudiantes y docentes, pues se necesita un desarrollo en conjunto.

SEÑALA DESIGUALDAD

La candidata mencionó que en Tlaxcala existe mucha desigualdad, principalmente en puntos alejados, donde no hay transporte y caminos óptimos para llegar a las instituciones, por lo que es necesario redireccionar el presupuesto a las necesidades sociales y la educación, por ello cuenta con siete ejes.

Jiménez Montiel fue clara al señalar que el recurso es suficiente para ser direccionado y aplicarlo en este rubro, además se puede hacer gestión en instancias federales e internacionales para abatir la desigualdad.

Otro aspecto que destacó fue generar tecnología innovadora para las escuelas, la industrialización e instalación de fibra óptica para abatir la desigualdad.

En el tema del medioambiente, dijo que es un problema brutal y debe ser atendido con visión global, se necesita de un proyecto imaginativo, participativo y autogestivo, además de que ningún presupuesto alcanzará para recuperar las áreas naturales.

Finalmente, aseveró que se debe poner un alto a los talamontes y aplicar de manera estricta la ley, pues el problema no es exclusivo del río Zahuapan y la Malinche, se deben rescatar bosques, lagunas, ríos y otros espacios.

TECNOLOGÍA

La candidata propone generar tecnología innovadora para las escuelas, la industrialización e instalación de fibra óptica para abatir la desigualdad

