Ofrece Saga reingeniería en Gobierno

Juan Carlos Sánchez García, también conocido como “Saga”, inició de manera formal su campaña rumbo a la elección a la gubernatura del próximo 6 de junio, en un evento público en el que señaló que su principal apuesta política es por una reingeniería de la entidad, y del actuar del Gobierno estatal.

En el mirador de las Escalinatas de los Héroes, el abanderado del partido Redes Sociales Progresistas resaltó que sus esfuerzos estarán orientados a incentivar la generación de empleos, garantizar los servicios de salud, el rescate del campo, atracción de obra pública, entre otros rubros.

En los primeros minutos de ayer, el único varón que compite por la primera magistratura emprendió las actividades proselitistas para seguir sumando simpatías a su proyecto político, con la presencia de algunos simpatizantes que se dieron cita en el evento.

En un mensaje, enfatizó la importancia de trabajar por el bienestar y progreso de Tlaxcala, al resaltar que “no habrá mujer, no habrá familia, no habrá jóvenes ni campesinos que no tengan apoyo del gobierno...impulsaremos a los diferentes sectores, no con mentiras, ni con engaños”, aseguró.

“Saga” hizo hincapié en que se mantendrá en la lucha por la gubernatura de Tlaxcala y manifestó su confianza por hacer frente a sus contendientes, pese a que sean respaldados por varias fuerzas políticas, con la intención de lograr un gobierno que erradique el rezago en el que viven gran parte de los tlaxcaltecas –apuntó-.

Refirió que la pandemia vino a visibilizar varias de las carencias que se tienen, siendo una de las más importantes las del sector agrícola, por lo que se comprometió en lograr un verdadero impulso y que dejen de ser vistos solo como “clientela electoral”.





Juan Carlos Sánchez García se pronunció por implementar acciones que permitan que Tlaxcala no se mantenga rezagado





