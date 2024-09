Ofrecen diputados de la LXV Legislatura priorizar acuerdos y atender temas de interés social

Con el llamado por parte del coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ever Alejandro Campech Avelar, a presentar iniciativas que favorezcan a la ciudadanía y no sólo para cumplir la cuota que señala la Ley Orgánica, el resto de coordinadores y representantes de las fuerzas políticas coincidieron en priorizar la atención en educación, economía, salud y seguridad pública.

En su momento, Campech Avelar manifestó que la sociedad reclama una política humanitaria y de puertas abiertas, de ahí que tienen la oportunidad de hacer que esta Legislatura anteponga los intereses sociales sobre los particulares, de ahí que deberá prevalecer el diálogo entre todas las fuerzas políticas, velar por la protección de un Estado de derecho y con ello y generar el bienestar del estado.

Explicó que el grupo parlamentario de Morena trabajará en tres ejes rectores, los cuales son presentar iniciativas en beneficio de la ciudadanía; en segunda instancia, gestionar ante el gobierno del Estado las condiciones necesarias para que la población que comprende los municipios siga con el desarrollo en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad y, por último, fiscalizar los recursos ejercidos por los entes, pero con respeto al trabajo realizado por el Órgano de Fiscalización Superior.

Lo anterior, puntualizó, debido a que tuvieron que pasar más de 15 años para que un presidente municipal enfrentara las consecuencias de mal manejo de los recursos, porque los medios de comunicación y los mismos ciudadanos fueron testigos de cómo existían manifestaciones en contra de malos servidores públicos.

PAN SERÁ OPOSICIÓN RESPONSABLE: MARTÍNEZ

Por su parte, la representante del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, aseguró que este instituto político será una oposición responsable y crítica de las malas administraciones, pero apoyará las iniciativas que vayan en favor del bienestar de las personas.

Señaló que los diputados deben incidir de la mejor manera en la vida de los habitantes, pues de no hacerlo así, será una lápida que carguen en su espalda por el resto de sus vidas. Porque no sólo se necesitan de buenas intenciones, tampoco de dobles discursos, pues eso no funciona así, sino que se necesitan acciones claras que permitan contar con una legislación que garantice las mejores condiciones -presentes y futuras- para toda la sociedad de Tlaxcala.

PVEM BUSCA PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO: JACIEL GONZÁLEZ

A su vez, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaciel González Herrera, sostuvo que el partido ha sido un aliado decidido en esta transformación que aporta una perspectiva única que combina el progreso social y económico con la preservación del medioambiente, el campo y los valores, principios que son esenciales para garantizar un futuro sostenible para todas y todos los mexicanos.

Reiteró su compromiso con el pueblo de Tlaxcala, un compromiso que sigue más firme que nunca pues los legisladores están aquí para servir y no para servirse; no pueden olvidarse a los campesinos, las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que necesitan de Poderes cada vez más fortalecidos para trabajar en conjunto y así generar mejores condiciones de vida.

MAYORÍA NO DEBE SER IMPOSITIVA: PRD

En su momento, la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, mencionó que aunque el Congreso local tiene una composición mayoritariamente oficial, eso no significa que pueda ejercer un trabajo legislativo impositivo y con discrecionalidad, sino que precisamente por tener una mayoría absoluta su responsabilidad se traduce en un ejercicio legislativo que considera las voces, intereses y propuestas de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y de los intereses de ambos géneros.

EDUCACIÓN, PRIMORDIAL PARA EL PANALT: ZAINOS

De igual forma, el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PANALT), Bladimir Zainos Flores, aseveró que en Nueva Alianza están comprometidos en trabajar en beneficio del pueblo, a través de una agenda legislativa enfocada en garantizar la protección de los derechos humanos y de igualdad de género, así como el acceso a los servicios, pero sobre todo porque en Tlaxcala es una prioridad trabajar en el derecho de todas las niñas y niños y adolescentes para educación de calidad básicas de aprendizaje en sus vidas.

TENDREMOS COINCIDIENCIAS: MC

Más adelante, la representante de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Guadalupe Aguilar Vega, afirmó que MC va a edificar puntos de encuentro, pues está convencida de que en nada abona al estado la arrogancia y la presunción política, pues eso sólo alimenta divisiones y confrontación entre mayorías y minorías.

FUERZA POR MÉXICO PRIORIZARÁ ACUERDOS

Asimismo, la coordinadora de la bancada del partido Fuerza por México, Reyna Flor Báez Lozano, sostuvo que este instituto político priorizará los acuerdos y trabajará por los intereses del estado, su gente y que eso se traduzca en leyes y resoluciones que permitan lograr un trabajo bien articulado, al tiempo de reconocer la responsabilidad que han asumido para representar a la sociedad que ha confiado en ellos para ser su voz, y se conducirá con los valores de equidad, justicia y progreso.

PAC PRIORIZARÁ INTERESESDE CIUDADANOS: HÉCTOR ORTIZ

En su momento, el representante del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Israel Ortiz Ortiz, puntualizó que desde el PAC pondrán por encima de los intereses personales los de los ciudadanos que les entregaron su representación y confianza, de ahí que se pronunciarán por una cultura de igualdad entre pares, donde debe prevalecer la razón por encima del número.

VISUALIZAR A GRUPOS MINORITARIOS, TAREA DE RSP

Con la consigna de lograr una igualdad de género, eliminar la violencia y discriminación hacia los grupos minoritarios, la coordinadora de la bancada del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Aurora Villeda Temoltzin, manifestó que promoverán el tema del desarrollo económico, así como apoyar a las juventudes, que son el motor del cambio y el presente de la sociedad, de ahí que se comprometió a crear y fortalecer programas que brinden educación de calidad, formación técnica, profesional y oportunidades de empleo a este sector.

PT IMPULSARÁ EL PARLAMENTO ABIERTO: SILVANO GARAY

En su oportunidad, el representante de la bancada del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa, advirtió que desde este instituto político van a promover que todas las iniciativas de carácter constitucional pasen a su discusión en parlamento abierto donde participe la ciudadanía, que “es la máxima tribuna del Estado, el pueblo”.

NO APROBAREMOS INICIATIVAS NO CLARAS: ÁGUILA LIMA

Finalmente, la representante del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Águila Lima, señaló que aunque la actual Legislatura está representada por voluntad popular, no permitirá que el partido político en el poder y con la alta mayoría apruebe iniciativas en donde no haya claridad en su beneficio para la ciudadanía.