Olvidan sana distancia por “Arcángel Miguel”, en Nativitas

Movidos por su fe, miles de peregrinos arribaron este 29 de septiembre al Santuario del Arcángel ubicado en San Miguel del Milagro, municipio de Nativitas, para celebrar el 389 aniversario de la aparición del “Arcángel Miguel”.

Como si fuera un día normal, en semáforo amarillo epidemiológico por la pandemia del coronavirus, personas sanas y enfermas viajaron entre y tres y 15 horas para esta celebridad que tiene lugar en el cerro de la comunidad de unos cuatro mil habitantes.

En caballos, con bicicletas adornadas, en transporte, caminando y en el último tramo de rodillas se postraron ante el Arcángel de las Huestes Celestiales, al interior y exterior no se respetó la sana distancia.

La zona de mayor concentración fue al momento de bendecir las imágenes, bultos y escapularios de San Miguel y al solicitar agua bendecida.

Algunos creyentes provenientes de la sierra de Oaxaca, dijeron que durante 365 días ahorraron mil pesos para acudir a esta celebridad que cada año tiene lugar en Tlaxcala. En la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus, un cubrebocas fue la única protección de niños, hombres y mujeres, antes de ingresar al templo católico más visitado de Tlaxcala.

Y no importó que el día fuera lluvioso, a pesar del “chipi chipi”, el “Santo Patrón” del lugar fue visitado desde el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala; algunos aprovecharon la visita a las pinturas rupestres de Cacaxtla que desde el lunes fueron abiertas tras el confinamiento.

Tanto en el templo católico como en los puestos de comida y artesanías, las personas que hablan zapoteco, náhuatl y otomí se mezclaron con el español en una convivencia de fe y alegría.

La aparición del “Arcángel Miguel” que cada año es de un mes, está vez fue de dos domingos, los comerciantes locales permitieron que pobladores de habla náhuatl y los tejedores de Santa Apolonia Teacalco vendieran sus canastas.

Al final del día, reportaron que solo un 30 % del total de puestos se instaló a causa del Covid-19, por lo que no tuvieron ventas extraordinarias como hace un año.

Por la tarde, la fiesta religiosa se empañó, pues la policía municipal de Nativitas reportó dos cuerpos abandonados al interior de un taxi en la comunidad de San José Atoyatenco, comunidad vecina.

Uno de ellos, de nombre Manuel N., de unos 20 años de edad, quien portaba pantalón azul marino y camisa tipo Polo de color roja. Del otro cuerpo, solo fue revelado que tenía unos 40 años y vestía pantalón y camisa de color azul marina, ambos originarios del estado de Puebla.

VETERANA CAMINA

Doña María Albina Félix Pérez Sánchez, de 83 años, y originaria de San Tadeo Huiloapan, municipio de Panotla, caminó más de un kilómetro, -desde la carretera, hasta el Santuario-, para agradecer a San Miguel que goza de salud.

“Tengo cinco hijos pero ya están casados, les pedí que me acompañaran a ver al santito, pero no quisieron, tomé el camión a San Martín, Texmelucan y me dejó cerca de San Miguelito, ya tenía ganas de verlo, pues lo tengo en estampa del jefe de los Ejércitos de Dios”, expresó.

Doña Albina contó que estuvo presente en la misa que ofreció a las 11:00 horas el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino. “Yo soy pobre, pero de gran corazón, pues me ayudo con la pensión que recibo del gobierno de la República desde hace seis años, por eso me voy de pata larga en busca de quién como Dios”, comentó.

30 % del total de puestos comerciales se instaló en las inmediaciones del templo.

