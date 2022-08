Operan financieras con ofertas engañosas

A pesar de que no hay un directorio oficial del número de financieras que opera en Tlaxcala, la mayoría ofrece tasas de interés de bajo costo y omitir la revisión en buró de crédito, esto para liberar préstamos inmediatos, pero con el riesgo de sufrir fraudes.

Los créditos van desde los cinco mil pesos hasta 50 mil pesos, bajo términos y plazos de 24 horas para la entrega del dinero, pagos fijos de 12 y 36 mensualidades, sin enganche, sin garantías, sin recibos de nómina, no penalizaciones por liquidez anticipada. Las tasas de interés van de 8 %, 16.50, 46.93 y hasta 81.90 % de forma anual.

Las financieras abren prácticamente de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, incluso las de presencia nacional brindan servicio en línea, esto para atraer más clientes y por ende aumentar la liberación de préstamos económicos que son utilizados para atender necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, pago de deudas, puesta en marcha de micro negocios, incluso para el pago de fianzas de personas detenidas.

Los requisitos generales que piden las financieras son identificación oficial, ser mayor de 18 años y tener una cuenta bancaria propia.

Pero la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a los tlaxcaltecas a tener precaución con las financieras porque han detectado suplantación de identidades comerciales y por ende fraudes.

Explicó que las víctimas de fraude son contactadas vía telefónica o por redes sociales, donde les ofrecen créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. Solicitan a sus víctimas información personal, poniendo en riesgo sus datos, además de que piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria, con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos de apertura y otros aspectos.

Abundó que después de que las víctimas hacen los depósitos, ya no localizan a los promotores y no reciben el dinero, descubriendo que fueron engañados.

Por lo anterior, la Condusef recomendó evitar contratar préstamos o créditos en los que tengan que dar anticipo de dinero, asegurarse que la institución financiera esté registrada a través de https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

También sugirió no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, no realizar operaciones por Facebook, WhatsApp, o cualquier otra red socia, no firmar documentos, hasta leerlos correctamente y verificar las páginas de las financieras.

Del ocho, 16.50, 46.93 hasta 81.90 % son las tasas de interés por préstamos personales.

