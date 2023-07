Optimizan abasto de medicamentos

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de la entidad, supervisó la llegada de 931 equipos de cómputo que serán distribuidos en los 10 hospitales y 182 unidades de primer nivel del IMSS–Bienestar, para continuar con la implementación del SAI (Sistema de Abasto Institucional) de farmacia y almacén.

El manejo de los inventarios para mantener el abastecimiento de medicamentos e insumos acorde a las necesidades de cada unidad médica será más eficiente y permitirá surtir al 100 por ciento las recetas de la población que no cuenta con seguridad social.

Adicionalmente, en los equipos se habilitará el acceso al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (Sinba), para el registro y gestión de las consultas.

Al constatar el funcionamiento del SAI, la mandataria estatal afirmó que esta acción beneficiará en gran medida a las personas que reciben atención médica en las unidades de salud pública, porque garantizará el acceso a medicamentos gratuitos.

Esto nos permitirá contar con el medicamento necesario, que no falte, que a nadie se le niegue su tratamiento porque si no se tiene algún medicamento que haya recetado su doctor tendremos 24 horas para ofrecer alternativas terapéuticas o hacer compras emergentes, esto le dará tranquilidad a toda la población porque no tendrán que comprar su medicamento, aseveró.

El coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS–Bienestar, Óscar Rolando Ávila Galván, explicó que “este sistema nos permite ver en tiempo real el estatus de suministro de cada uno de los hospitales y unidades, aquí podemos revisar y gestionar incluso si hay que comprar, traspasar o pedir apoyo a otros estados o delegaciones porque es un sistema que nos conecta con todos los IMSS–Bienestar y ordinarios de México, no solo a nivel local”.

A su vez, el titular del sector salud, Rigoberto Zamudio Meneses, mencionó que, de acuerdo con datos del Portal de Abasto del IMSS, el nivel de surtimiento de recetas en las unidades de salud y hospitales de la entidad es de 98 por ciento, de las cuales el 88 por ciento se surtieron completamente, parcialmente un 10 por ciento y solo el 1.2 por ciento fueron denegadas, lo que revirtió ese 70 por ciento que no se atendía.

Estamos en la media nacional que es de 65 por ciento, nosotros estamos en 90 por ciento, es información que se ha subido al sistema; seguiremos capacitando al personal de las dependencias de salud y de los almacenes para tener el 100 por ciento, señaló.

El coordinador del IMSS–Bienestar en Tlaxcala, Gabriel Gutiérrez Morales, informó que ya fueron entregados 18 equipos en Zacatelco y 16 en Contla, el resto se llevarán a las Unidades de Salud restantes en los próximos días.

Cabe destacar que personal de informática del sector salud apoyará al IMSS–Bienestar en la instalación del SIA y el Sinba en los nuevos equipos de cómputo, además el gobierno estatal realizará las gestiones necesarias para dotar de internet de alta velocidad a 20 unidades que cuentan con conectividad básica.

La gobernadora Lorena Cuéllar estuvo acompañada por el delegado del IMSS ordinario, Julio Gutiérrez Méndez y el coordinador de Informática del IMSS–Bienestar, Roberto Lemus Hernández.

