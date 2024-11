Orar por fallecidos de Simec es no olvidarlos, asegura Diócesis de Tlaxcala durante celebración eucarística

Orar por el eterno descanso de los 12 fallecidos de la empresa Simec S.A. de C.V. es no olvidarlos nunca, aseguró la Diócesis de Tlaxcala al encabezar una ceremonia litúrgica en el interior de la industria acerera ubicada en el municipio de San Cosme Xaloztoc.

En voz del sacerdote Daniel Hernández Ahuactzi, los nombres de las víctimas fueron citados para pedir a Dios por la bendición de su alma, que los guarde de todo mal y les conceda la vida eterna.

Al mediodía de este cinco de noviembre, familiares y compañeros de los trabajadores que perdieron la vida la madrugada del pasado 30 de octubre se dieron cita en la misa efectuada en el campo de futbol de la factoría, a convocatoria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Los asistentes se conmovieron con el emotivo mensaje del sacerdote, algunos derramaron lágrimas, se les quebró la voz y se solidarizaron con los familiares que asistieron a la ceremonia religiosa, a quienes refrendaron su apoyo y pésame por el trágico hecho.

En la homilía, el clérigo pidió a quienes perdieron un ser querido en el accidente a continuar en oración y recordarlos con amor y fortaleza, y a no perder la esencia del amor para sus seres queridos, pues el corazón no muere cuando deja de latir, lo hace cuando no tiene un motivo.

Indicó que el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, desde que supo de la tragedia encomendó a todos los sacerdotes de la Diócesis orar por los fallecidos y sus familias, así como por los trabajadores de la empresa y otros empleos de riesgo.

El sacerdote Daniel Hernández encabezó la misa para pedir el descanso eterno de los fallecidos en la empresa Simec. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Todo trabajo implica un riesgo, somos conscientes que las personas trabajan por la necesidad, por cuidar, defender, proteger y manifestar un sostén que deben llevar a la familia para poder progresar y brindar un sustento. Todos los que trabajamos debemos pedirle a Dios su protección y que guarde nuestro camino de ida y regreso, dijo.

Citó a los líderes y los trabajadores de la empresa por permitir efectuar la misa, así como a los asistentes al responso por el descanso eterno, pese a los momentos difíciles que viven.

Externó que cuando se vive una crisis, problema o sufrimiento se debe regresar a la esencia de las personas, que es el sentimiento del amor, el cual le da sentido a la vida de cada uno; así que pidió a los familiares de los fallecidos regresar a esa esencia.

El sacerdote explicó que recordar implica regresar al corazón y la manera para manifestar esta gracia es regresar al amor para enfrentar el dolor, pues no se trata de olvidar, pues eso sería un grave error, así que los familiares deben tener el sufrimiento como parte de su existencia y enfrentar la crisis.

Hernández Ahuactzi citó la frase de que “el corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando esos latidos ya no tienen sentido”, así que compartió que “en este momento tan difícil, en que se conmueve el corazón de todos, el día que familiares tengan oportunidad pueden ir al sepulcro y hacer una oración por el perdón de sus pecados, no sólo llevar flores”.

Aseveró que no tiene sentido rezarle o llevarle flores a un muerto, pues no se celebra la muerte, los creyentes en Dios conmemoran a los santos y los fieles difuntos, creyendo que como Jesús resucitó, los seres queridos también lo harán y vivirán para la eternidad.

BRINDA CTM APOYO A FAMILIARES

En entrevista, Eligio Chamorro Vázquez, secretario adjunto de la CTM, lamentó el accidente en que perdieron la vida las 12 personas, entre ellas se encontraron cuatro agremiados al sindicato.

Indicó que las investigaciones sobre el lamentable suceso están en proceso y, en su momento, tendrán que dictaminar las causas.

Por el momento, externó la solidaridad con las familias de los cuatro agremiados al grupo sindical, quienes recibirán apoyos y cuentan con un seguro de vida para los afiliados a la CTM.

*Con información de Fabiola Vázquez