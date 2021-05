Orden, solicitan para el transporte público de Tlaxcala

El orden en el transporte, es un tema olvidado en Tlaxcala. Las “horas pico” dejaron de serlo y, ahora, son todo el día y la ciudad capital enfrenta serios problemas de vialidad. El desorden es más que visible.

Y no es para menos, diariamente cruzan, de acuerdo con cifras oficiales, unas diez mil unidades automotoras, entre combis, taxis y vehículos particulares.

Es el caos y ninguna autoridad le entra al tema, sobre todo porque pelearse con los dueños y operadores, representa un problema social. Tampoco hay presencia de elementos de vialidad para, no infraccionar, sino orientar a los automovilistas. Falta una cultura vial.

El Sol de Tlaxcala dialogó con varias personas que, todos los días, usan el transporte público para realizar sus actividades.

Y constató que muchos de ellos cautelosos. No proporcionan sus nombres pero eso sí, orden es lo que piden para este sistema.

-¿Podemos hablar abiertamente?





-“Para qué quiere que le diga si el problema es visible”, respondió una señora

-Vi que cuando abordó la unidad usted estaba molesta porque hay muchas personas y no hay asientos disponibles, mucho riesgo sanitario.

-“No señorita, usted no entiende, no digo nada, el joven que maneja la combi es mi vecino, no entiende razones, lo dejo así, pero cuando puede me lleva a mi casa, se lo agradezco, soy una anciana”.

LA PROBLEMÁTICA

El intenso tráfico vehicular ha llegado a Tlaxcala. La problemática ya no es exclusiva de las grandes urbes, pues cada día son más frecuentes los “cuellos de botella” en las principales ciudades del estado.

Año con año, el incremento del parque vehicular es alarmante, en la entidad los números se han disparado en los últimos años y se calcula que circulan más de 500 mil unidades motoras en un estado que registra a un millón 343 pobladores, relevaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto ha provocado que los conductores pierdan valiosos minutos para llegar a sus centros de trabajo, realizar trámites o por asuntos personales, pues avanzar en horas pico por las calles más transitadas de la capital se ha convertido en una odisea.

La capital es una de las ciudades con mayor movilidad, todos los días registra alta circulación de unidades del transporte público y privado, principalmente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene registro de que, por día, circulan en la ciudad unas diez mil unidades.

Además, encontrar un lugar para estacionarse ha sido una de las tareas más difíciles, expresaron conductores a este Diario y dijeron que deben dar varias vueltas para encontrar un cajón libre en las calles principales de la zona centro, lo que implica pérdida de tiempo y dinero por el consumo de gasolina.

Incluso, otro propietario de un automóvil indicó que cuando cierran una calle por alguna manifestación, evento o desperfecto, el transito es severamente afectado y tardan más tiempo en llegar a su destino.

Los problemas evidenciados por la ciudadanía se deben a que el parque vehicular ha incrementado desproporcionalmente en últimos años, pues en un comparativo en las cifras del Inegi, reveló que hace 40 años solo eran registrados 10 vehículos por cada 100 mil habitantes, pero en el 2010 la cifra pasó a 100 unidades por el mismo número de pobladores, un crecimiento exponencial del 900 %.

Con el paso de los años el parque vehicular continuó aumentando según las estadísticas, pues en 2010 el número creció a 100 vehículos, mientras que la cifra se disparó en 2017 al registrar a 500 unidades por cada 100 habitantes.

Por lo tanto, para 2019 sumaban unos 517 mil 564 automóviles que circulaban en el estado, de ese total, un aproximado de 512 mil 64 son del ámbito particular y cinco mil 500 del transporte público.

INCREMENTO DEL 62 % EN LA CAPITAL

La capital del estado ha registrado un crecimiento desproporcional en el número de vehículos, pues pasó de 207 mil 279 unidades en 2009 a 336 mil 104 registros en 2014, lo que implica un aumento del 62 % en este periodo de acuerdo con cifras del Onega.

El municipio de Tlaxcala se ha caracterizado por registrar amplia movilidad, lo cual ha sido atribuido a que cuenta con dependencias gubernamentales, hospitales, instituciones bancarias, escuelas, tiendas departamentales y atractivos turísticos.

En un ejercicio realizado el año pasado en las principales entradas y salidas de la ciudad a cargo del conteo Aforo, detalló que en la avenida Juárez circulan más de ocho mil 168 vehículos, 341 motocicletas y 86 bicicletas en un día.

No obstante, la arteria vial con mayor tráfico vehicular detectado en la capital es el bulevar Guillermo Valle, pues fueron contabilizados, en un día hábil, el doble de unidades respecto a la Juárez.

Las unidades que circulan por dicha arteria son cerca de 15 mil 254 vehículos, 732 motocicletas y 161 bicicletas, quienes acuden al trabajo, realizar trámites o compras.

Otras dos vialidades con elevado paso vehicular son la avenida Independencia y el bulevar Ocotlán, pero destacan por registrar el mayor número de accidentes de tránsito en el periodo de marzo a agosto de 2020.

El ese lapso, fueron reportados 80 incidentes durante los fines de semana que involucran choques entre vehículos y motociclistas, pero también atropellamientos en el bulevar Ocotlán









8 MIL ciento sesenta y ocho vehículos circulan por la avenida Juárez de la capital, diariamente





De 2009 a 2014, el parque vehicular incrementó en 128 mil 825 unidades en el municipio de Tlaxcala.

