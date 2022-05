Ordenará Tlaxcala el territorio de sus municipios; arrancan en cinco

Este día, autoridades de los tres órdenes de gobierno firmaron dos convenios que tienen como fin ordenar y planear el territorio de los 60 municipios de Tlaxcala y también entregar escrituras públicas a quienes habitan en casas otorgadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Se trata de la firma de convenio para el Fortalecimiento del Desarrollo Urbano, el Ordenamiento Territorial y la vivienda de Tlaxcala, evento en el que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó de forma simbólica escrituras a personas que tenían muchos años sin ese documento, sobre todo por el trámite burocrático.

La mandataria estatal señaló que el primer compromiso es que no haya rezago en escrituración del Infonavit, pues los convenios firmados permitirán la simplificación de trámites para el acceso a la vivienda, con descuentos de pago en derechos e impuestos estatales, y con la ejecución de un programa para la obtención y regularización de escrituras y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Acompañada del titular del Infonavit, Carlos Martínez, y de Javier Garduño Arredondo, de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), adelantó que el programa para la entrega de viviendas llegará a todos los municipios de la entidad, pero que arrancarán en zonas prioritarias donde existen rezagos y las familias más lo necesitan.

Habló también de la estrategia para que Tlaxcala se convierta en el primer estado sin rezago en la escrituración de casas del Infonavit, y que van a recuperar las viviendas que hace años fueron abandonadas por las personas.

En su oportunidad, Garduño Arredondo destacó que la firma de los convenios son un acuerdo para la planeación del territorio como un legado de largo plazo para combatir desigualdades.

Añadió que es importante hacerlo puesto que se viven tiempos complejos, y que la intención es que los municipios puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ya que el siguiente reto que van a enfrentar es el cambio climático.

Sostuvo que buscan un territorio ordenado y planeado con reglas definidas, pues el que los municipios no cuenten con un documento de ordenamiento territorial significa que no se ha consolidado esa visión de hacia donde tienen que transitar para llegar a la zona metropolitana, y saber las reglas de lo que se puede y no se puede hacer.

Y aunque los trabajos de actualización de sus instrumentos de planeación inician en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala y cinco municipios (Contla, Tetla, Yauhquemecan, San Pablo del Monte y Huamantla), comentó que esas estrategias serán ampliadas a todo el estado.

Por su lado, el director de Infonavit comentó que en Tlaxcala 14 mil familias podrán obtener un crédito convertido a pesos, y que a nivel nacional es el séptimo lugar en solicitud de créditos para terrenos.

Agregó que la importancia de la firma de esos convenios es porque permitirá a los alcaldes lograr la transición para una zona habitacional, dentro de un plano urbano y en el suelo declarable, además de que actualizarán sus ordenamientos territoriales.

CARECEN MUNICIPIOS DE PLAN DE ORDENAMIENTO

Antes, Leonardo Uriarte Parra, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda del estado, explicó que la organización regional e integración territorial, planteada como un proceso de desarrollo, hace referencia a los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las 60 demarcaciones del estado.

Sin embargo, informó que en Tlaxcala en el mejor de los casos el programa de ordenamiento de los municipios data de 1987, y que en el peor de los escenarios los municipios no cuentan con ningún instrumento.

Detalló que demarcaciones importantes, como Apizaco, su último programa fue aprobado en 2017, y en el caso de la capital que solo tiene programas parciales del año pasado.

Caso contrario es Ixtacuixtla, pues dijo que es de los pocos municipios que sí cuentan con un programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que fue actualizado en 2020.

Contó que la firma de esos convenios otorgará un subsidio para la elaboración de cinco planes municipales de ordenamiento territorial en Contla, Tetla, Yauhquemecan, San Pablo del Monte y Huamantla, localidades que rebasan los 15 mil habitantes.

