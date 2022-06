Otra vez, Lorena Cuéllar Cisneros da positivo a Covid-19

Nuevamente, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros dio positivo a Covid-19.

El anuncio lo hizo la tarde de este viernes a través de sus redes sociales oficiales, tras haber recibido los resultados de la prueba a la que fue sometida.

Me realicé una prueba y me entregaron resultados hace un momento; soy POSITIVA a #COVID19. Se ha cancelado toda mi agenda y continuaré mi trabajo a distancia con la mejor actitud, escribió.

Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 16, 2022

El sábado pasado, la celebración del aniversario de su triunfo electoral, la mandataria estatal estuvo en contacto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien hace unos días informó que, por segunda ocasión, se había contagiado de ese virus.

Además, a inicios de este año, Cuéllar Cisneros también se contagió de esa enfermedad.

