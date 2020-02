Padres de familia pasaron frío por obtener un espacio en escuelas

A pesar de las inclemencias del tiempo y el hambre, padres de familia pasaron por una auténtica odisea para obtener un lugar en alguna de las escuelas asentadas en la periferia del centro de la ciudad, las cuales son las de mayor demanda por el prestigio con el que cuentan y la ubicación.

Y es que desde el fin de semana largo por el puente, cientos de padres de familia llegaron a instituciones como la primaria Emiliano Zapata, Candelario Nava y Educación y Patria; al kínder Enrique Pestalozzi y Luisa María Ramos del Río, así como a la secundaria técnica 1, las cuales son muy demandadas por el prestigio y ubicación, para tratar de asegurar uno de los lugares que éstas ofertan.

Tal es el caso de Lizeth Suárez Vargas, vecina del centro de la ciudad, quien acompañó a su prima desde las 14:00 horas del pasado lunes y que relató a este Diario que, al llegar a la primaria Emiliano Zapata, ubicada a un costado de la explanada del mercado capitalino, ya se encontraban alrededor de 15 personas.

En entrevista, dijo que su familiar escogió esta escuela para su hijo debido a la cercanía que tiene con su negocio, pero tuvieron que llegar desde ese día debido a que “existe mucha demanda, están muy peleados los lugares y se debe esperar mucho tiempo para obtener una ficha”.

Eso sí, mencionó que en la madrugada la temperatura descendió considerablemente, por lo que tuvieron que refugiarse en su vehículo, pero tenían que regresar a pasar lista cada dos horas, lo cual fue realizado por los padres de familia que estaban presentes.

Sin embargo, reprochó que al momento de recoger los documentos los presentes no respetaran el orden de como fueron llegando, “pues no sirvió de nada que nos hayamos esperado toda la noche si, al final de cuentas, no respetaron el espacio que apartaste desde un inicio”.

SIN CERTEZA

De acuerdo con un padre de familia, este primer paso solo fue para recibir los documentos, de ahí que el haber apartado este lugar no asegura tener un espacio, pues después habrá otro proceso.

