Padres de familia son guías que fortalecen hogares, asegura vocero de la Diócesis de Tlaxcala

Los padres de familia son las guías y los timones que fortalecen a las familias, brindan protección, confianza y seguridad a los hijos, aseveró el vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, a propósito de la celebración del Día del Padre este 16 de junio.

Argumentó que la figura de un padre fortalece la crianza y personalidad de los hijos, por eso pidió a los hombres a ejercer su paternidad y darse la oportunidad de vivir y convivir con su familia.

“El padre mantiene el timón de fortaleza del barco, de tal manera que el hombre que es padre da rumbo a sus hijos, confianza y protección. La paternidad bien ejercida hace que el niño o la niña vayan creciendo con una personalidad más definida y segura”, remarcó.

El presbítero Ranulfo Rojas señaló que la paternidad bien ejercida ayuda a que las familias tengan más solidez y fortaleza, aunado a que el festejo del Día del Padre en México reconoce la importancia que tiene la figura paterna.

El también párroco de Nuestra Señora Santa Ana enfatizó que las familias tlaxcaltecas encabezadas por hombres, gozan de un pilar que les ayuda a ser fuertes y tener un rumbo firme entre padre y madre. En la religión católica los sacerdotes predican el amor de Dios Padre y de San José como padre de Jesús.

La maternidad es un lado afectivo, del corazón, pero la paternidad seguridad. Cuando ambas se complementan ayuda mucho; entendiendo la paternidad como quien impulsa, motiva, fortalece en una línea intelectual, de razón, de guía y seguridad paterna, expresó.

Sobre los hombres que no reconocen a sus hijos, ni los apoyan económicamente, el vocero de la Diócesis opinó que hay hombres que prefieren no ejercer su paternidad y autoridad por razones personales, ideologías y al final por no tener compromisos.

Padres presentes se involucran en la crianza de sus hijos. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Lamentó que para muchos hombres no exista el interés de asumir su rol de padres, no se comprometen en la formación, pues ayudarían a sus hijos y fortalecerían a una familia, en consecuencia en la sociedad hay madres solteras que ejercen los dos roles en beneficio de sus hijos.

Prefieren no meterse en problemas, eso repercute en las familias porque el ejercicio de autoridad se aleja y el padre prefiere hacerse a un lado, no meterse en la problemática que viven los hijos

Asimismo, reconoció que la figura del padre en una familia ha sido importante a través de la historia, aunque en la actualidad las mujeres han tomado el rol de jefas de familia, proveedoras y cuidadoras de sus hijos.

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. Se trata de un reconocimiento a la importancia de esta figura en el ámbito familiar . La celebración comenzó en 1950 solo en los centros escolares.

