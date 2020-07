Pandemia fortaleció la amistad virtual, coinciden expertos y académicos tlaxcaltecas

Con la llegada de la pandemia, que no permite el contacto físico, las personas -en su mayoría jóvenes- fortalecieron los lazos de amistad de manera virtual, pues antes esto lo veían como algo banal, así coincidieron Óscar Acosta Castillo, responsable de Servicio Saludable de la Secretaría de Salud (Sesa) y Cecilia López-Pozos, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Entrevistados por separado, concordaron en que este fenómeno se debe a la sensación de soledad que el aislamiento voluntario ha provocado en las personas, además de que actualmente más de la tercera parte de la población es joven.

Cecilia López-Pozos, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala/CORTESÍA CECILIA LÓPEZ POZOS

Y es que a propósito del Día Mundial de la Amistad, que desde 2011 conmemora la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Acosta Castillo informó que en el segundo trimestre de este año, lapso donde se ha desarrollado la pandemia, han tenido un aumento no solo en las llamadas telefónicas de servicios psicológicos, sino también en la consulta externa.

Lo anterior, explicó, incrementó en 20 % los casos de trastornos del afecto, ansiosos y depresivos, lo cual se debe al aumento de la sensación de soledad que presentan las personas que están en un estado parcial o completo de confinamiento, pues construir redes de apoyo primario incluye no solo la familia, sino personas que se eligen para ser testigos de la vida de ellos y acompañarlos en su vida y ellos, a su vez, nos escogen para lo mismo.

En este sentido, indicó que los niños, adolescentes y jóvenes que han crecido en una cultura distinta, posmoderna, interconectada y globalizada donde las habilidades de la comunicación no están consolidadas como engeneraciones previas, actualmente viven en islas virtuales personales donde se apropian y dan “like” y visto bueno a lo que consideran semejante.

Por ello aceptó, rechazan, evitan o no consideran lo distinto, pues pertenecen a esta cultura, están muy conectados virtualmente, pero no necesariamente emocionalmente con la persona, al contrario, la mayoría de ellos carecen de esas habilidades debido al cambio demográfico y socioeconómico que vivieron en sus familias y no son cercanos a los padres porque están creciendo en ambientes aislados.

Asimismo, manifestó que han observado una respuesta distinta en los servicios amigables en Facebook, YouTube, Instagran, Twitter y han encontrado que las personas utilizan estos canales y otras redes de la Sesa o personales más que como lo hacían antes de la pandemia.

Eso sí, reconoció que aquellos que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas, son más propensos a sentirse en soledad, fenómeno al que han denominado la cuarta ola pandémica mundial, que será sobre episodios de trastornos aprensivos y mentales, lo que disminuye la capacidad del sistema inmunológico físico y aumenta el riesgo de padecer enfermedades no solo psicológicas, sino físicas, derivadas del aislamiento.

CONDUCTA HUMANA ES IMPREDECIBLE: LÓPEZ

Por su parte, López Pozos aseveró que la conducta humana es impredecible, puesto que antes de la pandemia las personas se encontraban en una condición de intolerancia con el otro, pero parece ser que esta pausa y distanciamiento necesario, ahora las colocaron en un punto medio.

Esto, manifestó, debido a la alta vulnerabilidad en la que actualmente se vive, el ambiente de aislamiento, frustraciones, ansiedades, miedos e incertidumbre, en algunos casos además del padecimiento físico, la situación psicológica ha agravado los problemas y los sentimientos negativos y, ante las exigencias de seguridad y certeza, emergió la necesidad vital de contención emocional en el otro, en donde la necesidad de apoyo y de apoyar.

Sin embargo, añadió, el sentido y modo de vivir la amistad no es la misma, pues en la cultura mexicana, además de los vínculos familiares, la amistad tradicional se sella con rituales de confianza, apoyo, y apego como el compadrazgo, donde no solo se socializa y se apoya en los buenos momentos, sino en situaciones de dolor, enfermedad y, sobre todo, en el acompañamiento de los funerales que es una muestra más cercana con el otro.

LA INVITACIÓN

En cada comunidad, la Sesa tiene servicio amigable en las unidades de primer nivel y tiene personal para comprender afectivamente cómo viven los problemas, de ahí que invitan a quien crea necesitarlo, a que se acerquen a estos espacios.

La amistad no solo hermana, sino que muchas veces me saca de mi ceguera o de mi torpeza porque el otro mi amigo me ayuda a visualizar la totalidad de lo que no alcanzo a ver

Óscar Acosta Castillo / Responsable de Servicio Saludable de la Sesa

