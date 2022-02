Panotla solicita ayuda a Andrés Manuel López Obrador

Pobladores del municipio de Panotla solicitaron “apoyo urgente” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita este viernes 4 de febrero al estado de Tlaxcala.

Al exterior de la 23 Zona Militar, donde el mandatario dio este 4 de febrero su conferencia de prensa “mañanera”, vecinos pidieron frenar presuntos actos de corrupción y nepotismo del gobierno de la alcaldesa Felicitas Vázquez Islas.

Con pancartas en mano, aseguraron que en Panotla existe un rezago social desde hace más de 30 años, pues “sus gobernantes no han trabajado por el bien de la población y solo buscan la mina de oro”, aseguraron.

En entrevista, los inconformes evidenciaron que en repetidas ocasiones han pedido el apoyo de la presidenta de Panotla, quien es emanada del partido de Morena, pero acusaron ser víctimas de agresiones y de una cerrazón de puertas.

Señor presidente de México queremos su apoyo en Panotla… usted se comprometió con el pueblo de México para acabar con la impunidad y corrupción, esperamos nos ayude, agregó otro vecino.

A la par, pidieron a la gobernadora de Tlaxcala voltear la mirada a Panotla, pues esta comuna –dijeron- tiene un déficit financiero elevado, derivado al saqueo de las finanzas públicas de quienes gobiernan.

De hecho, pidieron que, a través de la Procuraduría de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización, esclarezcan denuncias hechas en contra del exalcalde Eymard Grande Rodríguez por el supuesto desvío de recursos.

A la alcaldesa Felicitas le decimos que cumpla su promesa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo que actualmente hace es defraudar ese compromiso que firmó al ser emanada de Morena, expusieron.

