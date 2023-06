Para informar cómo se vigila al estado, abre sus puertas el C5i con visitas guiadas

Con el propósito de dar a conocer la forma de operar y coordinar los apoyos de emergencia en el estado, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) abrirá sus puertas a la sociedad civil de Tlaxcala, a través de visitas guiadas.

El titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), Maximino Hernández Pulido, anunció que por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la ciudadanía conocerá el moderno y tecnológico complejo de seguridad, de reciente apertura.

El funcionario destacó que entre los sectores considerados se encuentran los centros educativos, públicos y privados de todos los niveles, además de las dependencias adscritas al gobierno del estado de Tlaxcala, así como federales y municipales.

Empezaremos a hacer visitas guiadas en el C5i, la idea de este proyecto es que este nuevo complejo sea un espacio donde las personas puedan conocerlo. Vamos a abrirle las puestas a toda la sociedad civil, expresó.

Además, se contemplan a todas las cámaras de comercio del estado y se prevén reuniones con los distintos sectores para conocer sus demandas de seguridad y generar acciones.

Las visitas guiadas contemplan demostraciones de la forma de operación en la Dirección de Videovigilancia, donde se manejan más de mil 300 cámaras en todo el territorio tlaxcalteca. Asimismo, sobre los apoyos de emergencia y seguridad que se canalizan después de recibir un reporte a las líneas de emergencia 911 y 089.

No obstante, las áreas que manejen información sensible, por su modo de operación, van a estar aisladas del resto, de ahí que no se corre ningún tipo de riesgo sobre el mal uso de la información.

Por último, el titular de la Cesesp aclaró que en próximos días se darán a conocer los lineamientos para acceder a las visitas guiadas y los números de contacto donde se informará sobre los días y horarios.