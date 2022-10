Para mayor movilidad, faltan a Tlaxcala más vías alternas

Diversos lugares del estado de Tlaxcala enfrentan problemas de tránsito por falta de vías alternas como, por ejemplo, el primer cuadro de la capital cuando se cierran las calles principales debido a manifestaciones, accidentes u obras realizadas por el gobierno. El asunto no solo se presenta en la ciudad de Tlaxcala sino también en otros municipios importantes como Apizaco, Chiautempan, Zacatelco, Huamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte, donde el cierre de una calle implica horas de embotellamientos.

Casi a diario son registrados problemas de tránsito en lugares específicos y horarios establecidos como las 8:00, 15:00 y 20:00 horas, cuando los estudiantes entran y salen de las escuelas y, por la noche, momento en que las personas salen de sus centros de trabajo.

La Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala aborda, entre otras cosas, temas como la invasión de rutas, el respeto a las paradas de ascenso y descenso de pasaje, así como la existencia de espacios exclusivos para personas discapacitadas, la antigüedad de los vehículos colectivos y más recientemente la operación de plataformas.

El pasado 25 de mayo, el diputado local por el Partido Acción Nacional, José Gilberto Temoltzin Martínez, presentó ante el pleno la iniciativa para expedir la Ley de Movilidad, Seguridad y Protección Vial del Estado de Tlaxcala, pero no abordó el tema de las vías alternas.





En su justificación, el exdirigente del partido albiazul en la entidad manifestó que la propuesta reconoce la seguridad vial como un conjunto de políticas, medidas y normas para salvaguardar la integridad de las personas y prevenir percances viales.

MÁS DE 500 MIL UNIDADES TRANSITAN EN TLAXCALA

Por su lado, personal del área de vinculación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Tlaxcala (SMyT) refirió que según su padrón de emplacamiento en la entidad circulan más de 500 mil vehículos, aunque la cifra podría ser mayor, toda vez que existen unidades foráneas que de igual manera transitan en Tlaxcala.





Señaló que el sistema de transporte público no cuenta con carriles confinados, es decir vías especiales de rodamiento para la circulación de cierto tipo de transporte automotor, específicamente de transporte público de pasajeros sobre un sentido del carril, con dispositivos de delimitación en el perímetro del carril que no permiten que se introduzcan otro tipo de unidades.

De acuerdo con los números de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las infracciones que más imponen los elementos de tránsito a los conductores se deben a la reducción de la capacidad vial por el tradicional “me estaciono nada más tantito oficial” o el “no me tardo”.





La norma señala en el primer párrafo de su artículo 134 que está prohibido reducir la capacidad vial mediante el estacionamiento inadecuado de vehículos o estacionarse en doble fila, pero el 51.67 % de las infracciones aplicadas a los tlaxcaltecas se debe a ese motivo.

Circular sin usar el cinturón de seguridad es la causa del 12.81 % de infracciones a conductores de unidades particulares o del transporte colectivo.

El 13.02 % de las sanciones se debe a no respetar luz roja del semáforo como lo indica el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes Público y Privado en el Estado de Tlaxcala.





Mientras, el 1.52 % de faltas obedece a conducir bajo el influjo del alcohol tal como lo estipula el artículo 124, que a la letra dice: “está prohibido a los conductores conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas, enervantes u otras sustancias tóxicas”.

El 9.23 % de infracciones son causadas por el uso del celular mientras los conductores manejan, en aplicación a lo previsto en el artículo XVI del mencionado marco normativo que prohíbe “usar teléfono u otro aparato de radiocomunicación mientras conduce”.

Otro de los problemas que enfrentan diariamente los usuarios del transporte colectivo es el riesgo de sufrir un accidente automovilístico, pues es común que los choferes compitan por el pasaje.





En este sentido, Edgar Águila Pérez, trabajador de la ruta Texantla-Tlaxcala, admitió que efectúa carreritas con los choferes de la ruta Huiloapan-Tlaxcala, pero que no lo hace por competir por el pasaje sino porque debe cumplir con un horario establecido.

Eso de las carreritas no lo ven los representantes de rutas, pues ellos solo imponen horarios, entonces nosotros debemos apresurarnos porque si no los checadores ponen observaciones en las tarjetas, que vamos atrasados o adelantados, y eso nos genera castigos o que perdamos el turno, comentó.

El conductor con 30 años al volante precisó que los horarios repercuten en las corridas y que otros compañeros lo toman como competencia por el pasaje, “cuando sinceramente no respetamos nuestros horarios; si lo hiciéramos no habría problema porque para todos sale el sol”.

Dijo estar a favor del incremento del pasaje y aunque no especificó la cantidad aseguró que eso les ayudaría a registrar mayores ganancias, ya que los combustibles y las refacciones se han encarecido.





A pesar de que muchas unidades de transporte colectivo han convertido su sistema al uso de gas LP por ser más económico y amigable con el ambiente, Águila Pérez resaltó que el cambio también resulta altamente costoso.

MOTOCICLISTAS TRANSITAN SIN RESPETAR LINEAMIENTOS

Con respecto a los motociclistas, Vialidad y Caminos puntualizó que los conductores de motocicletas violan periódicamente los lineamientos de la Ley de Comunicaciones pues no portan cascos de seguridad, licencias ni placas de circulación.





De igual manera tripulan sus unidades con sobrecupo y en casi todas las carreteras circulan con exceso de velocidad o bajo el influjo del alcohol, rebasan por la derecha a los coches y no transitan en su carril como lo haría un automovilista.

Por su parte, la SMyT señaló que las faltas al reglamento vial respecto a motocicletas se pagan con tres Unidades de Medida y Actualización (UMA's) que ascienden a 288.66 pesos, además de remitir la unidad al corralón.

PROYECTAN CICLOVÍAS EN LOS 60 MUNICIPIOS





El pasado cuatro de septiembre el titular de la SMyT, Juan Tapia Pelcastre, anunció que diseña un proyecto que prevé la construcción de ciclovías en los 60 municipios de Tlaxcala con el objetivo de promover el uso de transporte alterno.

Adelantó que el proyecto está planeado para el próximo año, por lo que confió en que en el Presupuesto de Egresos de 2023 los diputados destinen una partida para iniciar con la construcción de los circuitos, los cuales deben cumplir con 1.20 metros de ancho para la circulación segura de los ciclistas.

Transitar por la recién creada ciclovía San Francisco en la capital del estado resulta ser una odisea. Aunque una ciclopista debe ser un espacio que garantice la seguridad no solo de quienes se mueven en bicicleta sino de todas las personas que se trasladan usando algún medio de micromovilidad (patines, patineta, triciclo, scooter, etc.), la construida por la administración de la entonces alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca no cumple con ese propósito.

Los cerca de cinco kilómetros de longitud que la componen son bloqueados por automovilistas y por una serie artículos que usan las personas para apartar lugares o para anunciar sus negocios, lo cual obliga a los ciclistas a circular entre los autos.

Secretaría de Movilidad y Transporte





