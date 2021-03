Para Síndrome de Down, atención de por vida

Este domingo 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, cuya intención es enfatizar la protección de los enfermos y el mejoramiento de la salud mental, señaló, en entrevista, la coordinadora de pediatría del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala (IMSS), Patricia Moreno.

Resaltó la importancia de este día, pues compartió que otro de los objetivos de esta fecha, que se conmemora desde el año 2012, es promover y proteger los derechos humanos de las personas con ese trastorno y, sobre todo, su derecho a ser aceptados e incluidos como miembros valorados en igualdad en la comunidad.

Explicó que el Síndrome de Down es una alteración genética en la que las personas tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente, de ahí que ese trastorno también se conoce como trisomía 21.

Sin embargo, mencionó que se trata también de un trastorno que causa afectaciones a otros órganos, por lo que son personas que, de por vida, están en seguimiento clínico, entre otras cosas, para atender su salud y que puedan incorporarse a la sociedad de la forma más independiente posible.

Indicó que cada persona con Síndrome de Down es diferente, pues durante su tratamiento médico continuo van detectando otra afectaciones, como las alteraciones neurológicas (retraso psicomotor o discapacidad intelectual) que deben ser atendidas y recibir terapia para la estimulación.

Agregó que también tienden a desarrollar alteraciones cardíacas, enfermedades como el hipotiroidismo, alteraciones oculares y auditivas y que incluso hay niños que presentan leucemia, de ahí la importancia de que, durante toda su vida, estén sometidos a revisiones mensuales o cada seis meses, para determinar algún nuevo tratamiento pues en cualquier momento de su vida pueden desarrollar ese tipo de padecimientos.

Además, lo que se busca también es que sean personas funcionales y que puedan adaptarse a la sociedad de forma independiente, agregó.

Mencionó que la medicina y la vigilancia médica han permitido aumentar la esperanza de vida de las personas con Síndrome de Down y hasta la posibilidad de vivir una vida plena.

EL PROCESO PARA SU TRATAMIENTO

La pediatra del IMSS detalló que cuando nace un bebé se le hace una exploración física para corroborar los criterios clínicos y determinar si se trata o no del Síndrome de Down.

“Primero el diagnóstico es clínico y tiene varias características, pues en la atención del parto observamos las características y posterior al nacimiento se hace una exploración para corroborar la situación, pues en ocasiones clínicamente puede parecer sospechoso y no ser”, comentó.

Indicó que una vez que se tiene los datos clínicos y hay sospecha se corrobora el ruido cardíaco, pues las patologías más comunes en ese síndrome son las cardiopatías, así como las dismorfias craneofaciales, por lo que también hacen estudios para detectar o descartar hipotiroidismo o alteraciones gastrointestinales, en pulmones y corazón.

POSIBLES CAUSAS

Aunque no en todos los casos es igual, la especialista mencionó que ser una madre añosa (mujeres que se embarazan después de los 35 años) es uno de los principales riesgos para que se ocurra ese trastorno genético, y que en el caso de los hombres es cuando tienen más de 40 años.

Pero también se trata de una enfermedad genética, pues hemos tenido casos en donde la mamá tiene 30 años, está en edad reproductiva, y tiene un hijo con Síndrome de Down, y esto tiene que ver a nivel genético tanto de la madre o del padre, agregó.

De hecho, dijo que el Síndrome de Down es la principal causa de abortos, pues pese a que muchas de las veces no se conoce el motivo que lo provocó, se debe a la existencia de la trisomía y por eso no llegó a formarse el producto.

Añadió que en 2019 en el IMSS de Tlaxcala nació una persona con ese síndrome, y que durante 2020 no hubo ninguno.

Además, mencionó que en lo que corresponde al Hospital General de Zona número 1, de La Loma, donde ella labora, hace un año recibió a su último paciente subsecuente, que fue enviado a tercer nivel para que fueran atendidas sus cardiopatías.

