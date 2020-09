Parque Hundido fue un “foco rojo”, en la capital

El Parque Hundido en Loma Bonita, municipio de Tlaxcala, fue identificado como “foco rojo” porque albergaba a personas que acudían a consumir sustancias tóxicas y bebidas embriagantes por el abandono que presentaba, pero el espacio deportivo y recreativo será rehabilitado para el disfrute de las familias, refirió el delegado Eder Carrasco Valencia.

Local Donará ayuntamiento capitalino estatua de los Niños Mártires de Tlaxcala; Obispo recibe maqueta

Actualmente, la zona cuenta con vigilancia para evitar el ingreso de personas que van a consumir bebidas alcohólicas, además de que su infraestructura ha sido remodelada con recursos de la colonia.

En proceso protocolo sanitario, para el proceso electoral 2020-2021



Lee más aquí ➡ https://t.co/FrGyFFFChb#ITE #Elecciones2021 pic.twitter.com/57ps282YGO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

“Hemos invertido unos 120 mil pesos para rehabilitar este espacio, el recurso fue adquirido mediante las tarifas de puestos semifijos, del mercado y la pensión de autos que manejamos, pero hace falta más”, aseveró.

Municipios Sí celebrarán aniversario de la Ciudad de Tlaxcala

Agregó que han tocado varias puertas para pedir apoyo y contaron con la gestión de 50 mil pesos a cargo de la diputada local Laura Flores, recurso que será empleado para la construcción de un muro de contención, la culminación de una cafetería y unos drenes de agua pluvial que eviten inundaciones en las canchas deportivas.

Puntualizó que los trabajos continuarán con el apoyo de la población de la colonia, pues el espacio es para el disfrute de las familias.

Lo anterior, tras el arranque de la obra que efectuó la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien destacó el trabajo conjunto que realiza el ayuntamiento capitalino.

Crecerá costo de jornada electoral, ante circunstancia extraordinaria



Lee más aquí ➡ https://t.co/l5Nj39EmCW#Elecciones2021 pic.twitter.com/mfN3Ev9c06 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

Municipios Arquitectos de Acuitlapilco rescatan técnica de construcción

Agregó que el Parque Hundido en Loma Bonita es un referente y tradición para niños, jóvenes y las familias, de ahí que era necesario el trabajo de rehabilitación, el cual fue posible por la gestión con los diputados locales Laura Flores y Omar Milton Avendaño.

Finalmente, recordó que ha sido un año difícil, pues la pandemia afectó a todos los sectores y no hay ingresos en el municipio, pero no pararán con la obra pública, pues es un tema sensible para la población.

La rehabilitación en el Parque Hundido forma parte de las obras que efectúa el ayuntamiento capitalino, las cuales son el drenaje sanitario en bulevar Ocotlán, rehabilitación de alumbrado público en la Unidad de Tlapancalco y pavimento de adoquín en calle Constructores de Loma Bonita.

Otoño colorido, en Tlaxcala



La flor silvestre Cosmos cubre de color los campos... https://t.co/oXm04h0PkG #Otoño #Tlaxcala pic.twitter.com/4R0cGL1dts — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 22, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Pandemia complica el cobro de impuestos, en la capital

Local Aumenta la movilidad en el zócalo capitalino