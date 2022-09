Participa gobernadora Lorena Cuéllar en conversatorio sobre donación de órganos en la Cámara de Diputados

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada especial al “Conversatorio sobre la minuta de reforma a la Ley General de Salud en materia de trasplantes de órganos”, organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde los participantes coincidieron en la necesidad de que sea aprobada a la brevedad para salvar y prolongar la vida de las más de 22 mil 584 personas que están en espera de un órgano.

En su intervención, la mandataria estatal agradeció el respaldo de los legisladores federales para sacar adelante este proyecto que impulsó en septiembre de 2017 cuando era senadora de la República.

“Cuando presenté esta iniciativa teníamos una lista de espera de 21 mil personas, al segundo trimestre de este año la lista suma 22 mil 584 personas, lo que quiere decir que en casi cinco años no solo no se ha podido depurar, sino que ha crecido de manera sostenida en más de 300 pacientes por año. Esto es algo apremiante que debe ser atendido si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Trasplantes, ocho de cada 10 mexicanos están dispuestos a donar y eso es lo que a veces es inconcebible, que no se respete la voluntad de las personas”, sostuvo.

Mencionó que en la entidad existen muchos casos de enfermos renales y para atender esta problemática su administración ha creado la Unidad de Hemodiálisis que cuenta con la mejor tecnología; sin embargo, con la donación de órganos el sector salud lograría un importante ahorro económico ya que un trasplante conlleva gastar menos recursos que dar tratamiento a los pacientes, además de que las personas recuperan casi por completo su salud y tienen una vida activa.

Explicó que contrario a lo que han manifestado grupos opositores, esta propuesta de ley no obliga a las personas a donar sus órganos y “nadie ve afectado sus derechos humanos, quien no desee ser donador basta con manifestarlo por escrito, esta propuesta de reforma en otros países ha resultado en un aumento del 56 por ciento en la tasa de donación, por cada día que esta propuesta continúa detenida en su aprobación del pleno, los pacientes pierden la oportunidad de vivir llenando de sufrimiento, de desgaste moral y económico a sus familias”.

Por ello, hizo un llamado respetuoso a los legisladores que han manifestado su rechazo para que se sensibilicen con las familias de las personas que requieren un trasplante y se sumen a la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud.

“A nombre del pueblo de Tlaxcala les agradezco su compromiso, su entrega y su trabajo legislativo, que estoy segura sacarán adelante a la brevedad en beneficio de familias completas que hoy sufren y tienen desesperanza, que se encuentran prácticamente en una agonía permanente. Esta es nuestra oportunidad de cambiar la historia de quienes están a la espera todos los días de una llamada, de una posibilidad y de que podamos hacer posible lo que hoy es imposible”, recalcó.

El diputado presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona reconoció el interés y compromiso que tiene la gobernadora Lorena Cuéllar por mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, razón por la cual decidieron respaldar su iniciativa y ahora solo resta que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la suba al pleno para su lectura y aprobación.

“Es una mujer dedicada, entregada, decidida, ejemplar, que todos los días trabaja a favor del pueblo de Tlaxcala, me consta que esa lucha que ha venido dando a lo largo de los años, es una lucha que ha recogido la exigencia, la necesidad y los deseos de las personas (...) esto ha hecho que el día de hoy nos convoque a todas y a todos a trabajar unidos de la mano para dar el último empujón y sacar este proyecto legislativo”, apuntó.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velasco dijo que realizarán las adecuaciones necesarias en lo jurídico a la iniciativa “para que no se violente el Código Civil de establecer el término presunto, lo vamos a hacer con entereza, con convicción y sobre todo porque debemos tener sensibilidad, empata para la gente que está en este momento demandando, esperando o en posible riesgo de requerir una donación, vamos a hacerlo juntos”, afirmó.





En la inauguración del conversatorio también estuvieron presentes el secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba; en representación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; la directora de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina; la presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Mara Medeiros Domingo y el presidente de la Asociación ALE, Carlos Alejandro Castro Sánchez.

También, el director del Programa de Trasplante de Riñón “Holtz Beahon” y autor del libro “El Riñón de Beatriz”, Ignacio Holtz Hale y en representación de Lolita Ayala, presidenta de la Fundación “Sólo por Ayudar”, así como los secretarios de salud de Tlaxcala y Guanajuato, Rigoberto Zamudio Meneses y Daniel Alberto Díaz Martínez, respectivamente.





