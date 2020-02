Partido Acción Nacional fortalecerá lazos con universitarios

Al considerar a la universidad pública como un espacio de respeto y de alianza para transformar a la sociedad, para construir un futuro mejor, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, refrendó el compromiso de su partido por fortalecer la amistad y las alianzas con los universitarios.

Señaló que el Gobierno Federal, busca confrontarse con las universidades públicas del país, y recordó que cuando el actual Presidente de la República fungió como Jefe de Gobierno, creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en franca agresión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sostuvo que las Universidades Benito Juárez, de acuerdo con la investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no hay datos del número de estudiantes con los que cuentan, se desconoce su operatividad, no cumplen las reglas que ordena la Secretaría de Educación Pública para otorgar títulos, las instalaciones son improvisadas y no están ubicadas en municipios de alta marginación como se pretendía.

ACUSAN IMPROVISACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Agregó que “nos enfrentamos nuevamente a la improvisación al puro estilo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para quedar bien con los votantes, solo da la impresión de que cumple con sus promesas en campaña, pero el resultado real es que tenemos universidades de pésima calidad”.

Asimismo, aseguró que el PAN, se suma a la defensa de la autonomía universitaria ante los embates de la izquierda, como lo hizo el fundador de la UNAM, Manuel Gómez Morín, al evitar la imposición de la educación socialista obligatoria.

Nos enfrentamos nuevamente a la improvisación al puro estilo de Morena, para quedar bien con los votantes, solo da la impresión de que cumple con sus promesas en campaña, pero el resultado real es que tenemos universidades de pésima calidad

José Temoltzin / líder estatal del PAN

