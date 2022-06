Partidos sin consenso para nueva distritación

Debido a que partidos políticos no lograron un acuerdo de unanimidad para integrar una propuesta de redistritación federal y local, tendrán que adaptarse al planteamiento formulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que plantea cambios parciales y de manera total, respectivamente.

Al no alcanzar un acuerdo para integrar propuesta avalada por todos los representantes de los institutos políticos, tendrán que abogar a que el órgano electoral atienda las recomendaciones que realizaron al planteamiento de distritación.

Entre los señalamientos que han realizado los institutos políticos, destacan que algunos municipios son seccionados en dos distritos, como ha pasado en anteriores distritaciones, como es el caso de Apizaco, por lo que buscan que solo conformen una demarcación electoral.

Por lo tanto, los planteamientos tendrán que ponerse sobre la mesa, para que sea la autoridad electoral quien determine si avala las adecuaciones que pretenden los partidos, en la conformación distrital tanto a nivel local como federal.

Cabe señalar que algunos institutos políticos se han mostrado a favor de la nueva distribución electoral, es el caso del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, quienes sostuvieron que las modificaciones no generarían mayores gastos en materia electoral.

Además, coincidieron que la distribución territorial disminuiría los gastos en los traslados y podrían contribuir a la creación de nuevos liderazgos electorales, a los argumentos se sumo Movimiento Ciudadano, quien manifestó que la división de las demarcaciones puede generar confusiones entre la ciudadanía.

En el caso de los Partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Regeneración Nacional, fueron los institutos que se oponían a la propuesta del INE, al asegurar que existía una disparidad considerable en la distribución realizada por la autoridad.

No obstante, al no lograr un consenso con los dirigentes de otras fuerzas políticas tendrán que adecuarse al documento presentado por el INE que en los dos primeros escenarios no ha mostrado cambio alguno.

A más tardar en el mes de agosto tendrá que quedar definida la redistritación electoral en la entidad.