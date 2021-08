Paulatino, el relevo de funcionarios: Sergio González

El responsable de la comisión de enlace del equipo de transición del Poder Ejecutivo, Sergio González Hernández, anticipó que el relevo de funcionarios de segundo y tercer nivel de las dependencias que integran el Gobierno del Estado, será paulatino y ordenado.

El relevo del resto de funcionarios al interior de la administración estatal será paulatino, no es borrón y cuenta nueva, manifestó el nuevo secretario de Gobierno, Sergio González Hernández / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Al informar que este lunes 30 de agosto concluye el procedimiento de entrega- recepción y la firma de actas, con la presencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el próximo titular de la Secretaría de Gobierno también adelantó que habrá de practicarse un balance y un diagnóstico para definir la situación general en la que reciben la administración pública.

Asimismo, sostuvo que en este momento es prematuro adelantar juicios y calificar si reciben bien o mal el gobierno; no obstante, en caso de existir irregularidades se aplicará el procedimiento sancionador, pues recordó que las responsabilidades administrativas como servidor público están tipificadas hasta por siete años, de ahí que “no hay prisa”.

Todavía no recibimos el gobierno, estamos en un proceso de transición, en un proceso de entrega-recepción para conocer todas las particularidades de la administración pública, pero este mismo proceso todavía no nos da del todo para saber cómo recibimos, pero haremos los diagnósticos respectivos basados en los programas que venía trabajando el gobierno.

-¿Habría una investigación para el gobernador saliente?

-No, no vamos a adelantar ningún juicio, será derivado de lo que pudiera surgir, nosotros seremos respetuosos de cómo recibimos y ya vendrá el análisis y derivado de ello, si hay una acción qué tomar, se tomará, pero en este momento no hay elementos.

