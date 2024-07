Pedalearon mujeres para “bici-bilizar” agresiones que han sufrido por parte de automovilistas; el contingente fue de Chiautempan a la Capital

Para “bici-bilizar” las agresiones que han sufrido por parte de automovilistas al transitar en bicicleta, decenas de mujeres, niñas y adolescentes, la mayoría pertenecientes a clubes de ciclistas “Biciamigas de Tlaxcala”, “Torpedos MTB Tlaxcala” y “Riders Tlaxcala” recorrieron de Chiautempan al centro de la ciudad capital, donde lanzaron consignas como ¡chofer, chofer, respeta a la mujer!, ¡cuido a mi planeta andando en bicicleta! y ¡pedimos ciclovías!

Deportes ¡Todas a rodar! Mujeres ciclistas de Tlaxcala “rodarán” por uso de espacios públicos

Como parte de la cuarta edición de la “Rodada Nacional de Morras para Morras”, las ciclistas de Tlaxcala participaron en el movimiento social organizado este 30 de junio por mujeres de más de 40 colectivos y clubes ciclistas de 17 entidades de la República mexicana, como Baja California Norte, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo, entre otras.

Lo anterior, para rodar de manera simultánea y hacerse visibles en el espacio público, desde sus diversos contextos, ciudades y pueblos, además de que buscan promover el uso de la bicicleta como un medio digno de movilidad y sostenible, así como resaltar los beneficios a la salud que otorga el practicar este deporte, promover el uso recreativo y deportivo de la bicicleta para fortalecer la autoestima y autonomía de niñas, adolescentes, jóvenes adultas y adultas mayores.

Aunado a lo anterior, frente a Palacio de Gobierno, en la capital del estado, también denunciaron la violencia que genera la falta de educación vial, infraestructura de ciclovías y seguridad, además de que en su recorrido son víctimas de sexualización y acoso por parte de los conductores, de ahí que rechazaron las omisiones del Estado y la sociedad en general respecto a los temas del ciclismo promovido por mujeres que busca hablar de la movilidad sostenible, las calles seguras y habitables para todas y todos.

De igual forma, en este año la rodada mencionó a las ciclistas que fueron agraviadas en accidentes viales mientras iban en bicicleta y que se encuentran en espera de justicia, como es el caso de Alejandra Sanluis, quien en septiembre de 2023 fue impactada por una unidad de transporte público en la zona conocida como “El Trébol”, lo que le causó serias consecuencias de salud como fracturas, dislocaciones y demás contusiones que la llevaron a tener varias cirugías, dolores y cambios en su vida.

En su momento, la afectada reconoció que gracias a su fortaleza se levanta y dignamente lleva a cabo sus actividades diarias, pero no ha tenido justicia, como tantos de casos sobre los cuales el Estado no tiene memoria o información certera, lo cual no debería existir, pero que se vuelve un recordatorio de la necesidad de mejores políticas públicas que garanticen los derechos y la seguridad de todas y todos los usuarios del espacio público.

Asimismo, exigieron que las instancias correspondientes agilicen la investigación de los casos de violencia vial que no han sido resueltos, pero con perspectiva de derechos humanos, y sancione debidamente a las personas o empresas responsables de los siniestros.

Además, instaron al Estado a que garantice no expedir más licencias a automovilistas sin antes hacerles exámenes de manejo, que tengan conocimiento vial y control de las emociones, además de que la figura de la y el ciclista figure en los reglamentos de vialidad y tránsito como sujetos de derechos.

Por otro lado, también exhortaron a las autoridades correspondientes a invertir en infraestructura de ciclovías, educación vial y que la sociedad promueva el uso de la bicicleta como un medio digno de movilidad.

CONSIGNA

¡México se mueve en bicicleta y las mujeres se moviliza por un mundo mejor y más justo, por calles y caminos seguros para todas y todos!