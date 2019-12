Pendiente asignación de plazas de internado en Medicina de la UATx

Ante la queja de estudiantes de la licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) debido a la disminución de plazas asignadas para cursar el internado rotatorio de pregrado, la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Senobia Rosalía Cruz Lumbreras, reconoció que solo ha sido otorgado el 34 % de los espacios y queda pendiente la asignación del 64 %.

Precisó que esta situación impera a nivel nacional y no es un caso exclusivo de la autónoma de Tlaxcala, pues la asignación de espacios depende del presupuesto federal y los convenios con hospitales, donde los alumnos pueden ampliar sus conocimientos y optimizar su preparación.

Recordó que el pasado 19 de diciembre efectuaron una sesión pública que contó con la presencia de integrantes de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), autoridades universitarias de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la coordinación de Ciencias Biológicas y estudiantes que cursarán internado rotatorio de pregrado (noveno y décimo semestre), en la cual la comisión otorgó un número de plazas de acuerdo con las becas autorizadas a nivel nacional y a los espacios ofertados por hospitales a nivel estatal, así como por convenios establecidos y autorizados por el Comité Estatal en otros estados de la república mexicana.

Por lo tanto, dijo que el 34 % de las plazas asignadas fueron determinadas por el promedio general que obtuvieron los alumnos durante su formación académica que va desde el primero hasta el octavo semestre.

No obstante, queda pendientes asignar el 64 % de espacios, por lo que pidió la comprensión de los estudiantes, pues recalcó que es importante considerar que la situación se presenta a nivel nacional debido al presupuesto federal y al número masivo de egresados universitarios que demandan esta oportunidad, así como a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana en este rubro, por lo que aclaró que no es un caso particular de Tlaxcala, ni una situación que busque afectar el histórico generacional de la licenciatura de Medicina.

Mientras las autoridades pertinentes definen el resto de la asignación de plazas, Cruz Lumbreras aseveró que aplicarán estrategias alternas como la formación de grupos de actualización con docentes de acuerdo con el perfil académico, actividad que permitirá a los estudiantes que no alcancen un lugar en el internado rotatorio, ampliar sus conocimientos y mejorar habilidades para su incorporación al medio hospitalario.

LA INCONFORMIDAD

Alumnos de la licenciatura de Medicina de la UATx externaron su molestia a este Diario debido a que les habían dicho que serían otorgadas 170 plazas para internado rotatorio de pregrado y fueron notificados de que solo darían 49 lugares, hecho que consideraron como una burla por la importante disminución de espacios para poner en práctica sus conocimientos.

34 Por ciento de las plazas asignadas fueron determinadas por promedio general.

Estrategia

La UATx se mantendrá en contacto con diversas instituciones y estados del país

