Pendientes juicios contra autoridades de Huamantla y Axocomanitla

El presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, José María Méndez Salgado, informó que los procedimientos que se siguen contra el alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso y el cabildo de Axocomanitla no han concluido, sino que se mantiene en receso por la contingencia sanitaria.

Municipios Detenidos juicios contra dos alcaldes

Negó que exista ya una resolución sobre estos procesos, pues planteó que faltan algunas etapas que desahogar como son la presentación de pruebas y la comparecencia de algunas personas físicas y morales.

Mantenerse activo para estar sanos, recomiendan expertos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/im7fT8P9Fv#COVID19mx pic.twitter.com/lBllqjhE9j — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 16, 2020

En entrevista el congresista de Movimiento Regeneración Nacional, argumentó que los procesos a los que ha dado entrada la comisión que preside no serán violentados, por lo que durante este tiempo de contingencia han sido suspendidos y aún no se ha dictaminado si existe responsabilidad o no de las autoridades municipales señaladas en ambos casos.

Municipios Concretan denuncia contra diputada local

Comentó que a la fecha la comisión atiente tres procedimientos en trámite, no obstante, tienen pendientes 45 solicitudes aún por atender.

Méndez Salgado detalló que, de estas solicitudes, hasta antes de que el Congreso local suspendiera en su totalidad las actividades administrativas por el Coronavirus, estás no habían sido ratificadas por los solicitantes, por lo que después de la contingencia tendrán que retomar nuevamente los plazos para determinar si parte de estos procedimientos son desechados.

Agregó que en sesión de comisión tenderán que valorar si todos los casos son procedentes para que se inicie el proceso de juicio político, y explicó que en muchos de los casos los planteamientos son del orden administrativo y no son ellos los encargados de atender estos temas.

Se extiende la Sana Distancia un mes más, hasta el 30 de mayo



Los detalles en ➡ https://t.co/pLThaYiepy#SanaDistancia #COVID19mx pic.twitter.com/u7A2042nqS — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 16, 2020

Mientras que otros casos no cumplen con los criterios establecidos en los ordenamientos locales para iniciar este trámite, o tienen que ver con temas de índole personal que buscan dirimir en el Congreso.

Fases de presentación de pruebas y comparecencias se mantienen pendientes, en los casos de Huamantla y Axocomanitla

No dejes de leer:

Municipios Denuncia Mayra Vázquez a alcalde de Tecopilco

Local Conoce alcalde de Huamantla motivos de juicio